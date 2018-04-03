Анкара, 3 апреля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Атомная электростанция «Аккую», создаваемая в Турции специалистами «Росатома», является символом сотрудничества России и Турции, заявил 3 апреля в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

Такое заявление турецкий президент сделал на церемонии начала строительства первого блока АЭС «Аккую», в которой принял участие президент России Владимир Путин.

«Мы прошли большой путь. Сегодня АЭС «Аккую» стала символом нашего сотрудничества и показателем его уровня», — сказал на церемонии Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме создания АЭС, президент Турции в качестве примеров сотрудничества с Россией упомянул строящийся газопровод «Турецкий поток» и сделку по закупке российских систем ПВО С-400.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в рамках реализации проекта АЭС «Аккую» большое количество турецких молодых специалистов пройдут обучение в России.

«Этот проект внесет вклад в образование наших граждан. Нам важно то, что сотни наших молодых людей получают образование в России, и они найдут ему применение в своей стране», — отметил турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, АЭС «Аккую» будет включать в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», с самым высоким в мире уровнем безопасности. Общая стоимость этого проекта равна почти $ 20 млрд.

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По условиям договора о создании этого энергетического объекта, Россия будет владельцем АЭС «Аккую» с правами ее эксплуатации.