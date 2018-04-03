Рязань, 3 апреля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. В Рязанской области для реализации краткосрочного плана по капитальному ремонту в 2019 году не хватает почти четыре миллиарда рублей. Об этом 3 апреля на заседании регионального правительства заявил губернатор Николай Любимов. По предварительным расчетам, стоимость капремонта должна составить 5 млрд 251 млн рублей. Но направить в регионе могут только 1 млрд 583 млн, и то при условии, что собираемость будет не менее 90%.

Марина Каширская ИА REGNUM В Рязанской области на капремонт не хватает 4 млрд рублей

Такая ситуация возникла из-за того, что многие работы, намеченные на 2020−2022 годы, были перенесены на 2016−2019 годы.

Теперь людям, которые уже обрадовались близости капитального ремонта, придется снова ожидать своей очереди: губернатор дал поручение перенести сроки по 2088 видам работ. Помимо этого, министерству ТЭК и ЖКХ придется провести мониторинг технического состояния домов, капремонт которых намечен на 2019 год, чтобы понять, какие работы были уже выполнены собственниками или в рамках других программ.

По данным губернатора, в 2017 году собираемость взносов составила почти 90,4%. В этом году она пока намного меньше — всего 84%.

«Необходимо активно работать с должниками по взносам на капремонт и стараться сделать так, чтобы собираемость повышалась, это в интересах людей, и нужно для того, чтобы мы могли эффективно вести ремонт домов и сбалансировать финансовую систему Фонда капремонта», — цитирует поручение губернатора пресс-служба правительства области.

Напомним, что в 2018 году в Рязанской области планируют провести 1250 видов работ в 626 многоквартирных домах.

В ноябре 2017 года в Рязанской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт был увеличен. Уже с января текущего года жители региона платили не шесть рублей за квадратный метр жилья, а восемь рублей и две копейки. При этом вполне возможно и новое увеличение взноса — незадолго до повышения областные депутаты приняли закон, согласно которому размер взноса будет утверждаться ежегодно, тогда как раньше он устанавливался на три года и изменить его не могли.

Еще в декабре 2017 года глава регионального министерства ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов заявлял, что минимальный размер взноса должен вырасти до 11,6 рубля. Именно такой взнос, по мнению чиновника, максимально приближен к стоимости капремонта и экономически обоснован.

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При этом проблемы с финансированием были еще в прошлом году. Тогда из-за актуализации плана на 2018 год в перечень работ было добавлено 400 пунктов. Эти работы должны были выполнить позже, но из-за того, что дома находятся в критическом состоянии, их перенесли. Это сильно повлияло на расходы. Фонд капитального ремонта, как рассказывал Андрей Горелов, был вынужден выставлять дома на торги с рассрочкой платежа на два года.

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