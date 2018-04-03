Москва, 3 апреля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроекты о налоговых льготах для нефтяных компаний, добывающих нефть по себестоимости $17 за баррель, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля. При этом выпадающие доходы бюджета составят 35 млрд рублей в год.

lalabell68 Нефтяная вышка

Правительственный пакет законопроектов, устанавливающий новый налог для нефтедобытчиков, Госдума приняла в первом чтении. Речь идет о налоге на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Сегодня нефтедобытчики помимо экспортных пошлин уплачивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Он рассчитывается на основе географических и природно-климатических условий. Размер налога также зависит от сложности разработки месторождений. В правительстве уверены, что новый налог позволит использовать нерентабельные запасы нефти.

Предполагается, что с введением льгот увеличится общий объем добычи.

«Расчетов, каким образом все это окупится для страны, нет», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Парламентарий напомнил, что «за последние две недели Госдума отменила экологическую экспертизу при разработке нефтяных месторождений, приняла решение доплачивать из бюджета компаниям, использующим легальную занятость на Дальнем Востоке, вышла на ежегодные налоговые льготы крупному капиталу на отметку в 10 трлн рублей».