Углич, Ярославская область, 3 апреля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. В Угличе на праздничном шествии в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне появится транспортная колонна старинных автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Угличского района.

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«У нас каждый год в параде принимает участие около 6000 человек. И часто среди колонн ездили автомобили военных лет. Были и грузовики, и легковые машины. Сейчас мы решили сформировать из автомобилей отдельную колонну», — сказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора Дворца культуры Угличского района Наталья Омячкина.

Администрация района приглашает к участию владельцев старинных автомобилей и мотоциклов. Местные власти надеются, что в город приедут на парад владельцы старинных автомобилей из других районов и областей. Также угличская администрация приглашает присоединиться к шествию велосипедистов, которые сформируют спортивную колонну.