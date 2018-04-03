Волоколамск, Московская область, 3 апреля, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Акционер компании «Ядрово», которая содержит печально известный полигон твердых бытовых отходов с таким же названием в районе Волоколамска Алексей Волошин извинился перед жители города и района за ту ситуацию, которая сложилась вокруг свалки. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает телеканал «360».

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг у полигона ТБО «Ядрово»

"Я хочу извиниться перед жителями за сложившуюся ситуацию. Она создалась из-за того, что огромные потоки мусора были направлены сюда после того, как закрыли остальные полигоны. Мы сейчас с помощью правительства Московской области пытаемся этот вопрос снять и сделать место, где комфортно», — сказал Волошин.

Иными словами, в Подмосковье скоро появится еще одна свалка.

Он отметил, что голландские инженеры из фирмы Multriwell BV, которые будут заниматься созданием системы дегазации полигона ТБО «Ядрово», применят самые современные технологии, которые помогут рекультивировать территорию.

Также Волошин подчеркнул, что чувствует свою вину перед жителями Волоколамского района из-за свалки.

«Мы чувствуем вину за то, что распространился это едкий запах. У нас на полигоне постоянно 150 человек живут и работают. Никаких жалоб на здоровье у них нет. Мы чувствуем вину за счет того, что не справились с потоком мусора, который пошел и за резкий запах, который вызывает очень плохие, отрицательные эмоции», — сказал акционер Волошин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел выездное совещание на полигоне «Ядрово». В совещании также участвовали заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков и исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

Стоит отметить, что выбросы так называемого «свалочного газа» на полигоне «Ядрово» продолжаются. На полигоне сейчас установлены приборы, которые контролируют уровень выбросов. За состоянием свалки следят сотрудники МЧС.

Напомним, что у местных жителей есть вполне обоснованные сомнения насчет того метода, который выбран для рекультивации полигона ТБО «Ядрово». Дело в том, что голландская компания Multriwell BV собирается пробурить в теле полигона множество скважин, по которым будет поступать «свалочный газ». Сам полигон при этом будет закрыт специальными герметичными пленками и засыпан.

Поступающий по скважинам «свалочный газ» будет сжигаться для выработки тепловой и электрической энергии. Однако экологи и местные жители справедливо указывают на тот факт, что совершенно неизвестно, из чего именно состоит этот «свалочный газ». Иными словами, его сжигание также может нанести вред окружающей среде и здоровью людей, проживающих в непосредственной близости от полигона.