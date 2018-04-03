Таллин, 3 апреля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Эстонские власти запретили въезд в страну 49 российским гражданам, входящим в так называемый «список Магнитского». Соответствующее постановление правительства Эстонии вступило в силу во вторник, 3 апреля, сообщает Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как отмечается в распоряжении, обнародованном накануне в официальном издании правительства Эстонии Riigi Teataja, запрет на въезд, пересечение страны и обязанность ее покинуть был установлен в отношении 49 россиян, так как у эстонских властей «есть данные или серьезные основания полагать, что они участвовали в нарушениях прав человека или содействовали нарушению прав человека».

Такое решение было принято Таллином еще 29 марта, и сейчас его выполнение возложено на министерство внутренних дел. Запрет будет действовать вплоть до 1 апреля 2023 года, а затем решение уже может быть пересмотрено в установленном эстонскими законами порядке. Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, по инициативе которого и был составлен вышеупомянутый список, сообщил, что само решение о запрете на въезд в страну от 29 марта появилось в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта этого года.

«Единство и решительность правительства в этом вопросе свидетельствует о нашем желании обратить внимание на учащающиеся нарушения Россией международного права. Мы не можем не реагировать на грубые нарушения прав человека», — подчеркнул глава эстонского МИД в беседе с DW.

В связи с «делом Скрипаля» правительство в Таллине также приняло решение и о высылке российского военного атташе Олега Афанасьева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе 16 из 28 стран — членов ЕС заявили о намерении выслать российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Однако другая половина Евросоюза подобное решение не поддержала, потребовав конкретных доказательств вины российской стороны. Российское правительство, со своей стороны, уже предприняло реторсии и заявило о высылке дипломатов ряда европейских стран.