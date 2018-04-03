Байкал атакуют: Медведев сократил водоохранную зону
Москва, 3 апреля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Вопреки здравому смыслу, который вкладывают экологи и учёные в вопросы защиты Байкала, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в распоряжение о сокращении границ водоохранной зоны озера Байкал. Согласно документу, площадь водоохранной зоны значительно сократится, населенные пункты будут из неё исключены, говорится в пресс-релизе депутата Госдумы Михаила Щапова.
«Положительно оцениваю это решение. Наконец снята хотя бы одна серьезная проблема жителей прибайкальских территорий. Конечно, мы ждали более оперативного принятия документа — вопрос обсуждался с прошлого года, проблема и пути ее решения были понятны всем, кто всерьез занимается проблемой Байкала», — заявил депутат.
Напомним, речь идёт о распоряжении правительства РФ, проект которого вносило Минприроды РФ.
«Оно базируется на научных изысканиях и расчетах института географии СО РАН, который 70 лет изучает Прибайкалье. Так как документ представляет собой список координат, он еще нуждается в проверке», — заверяет помощник депутата Михаила Щапова.
Но не только ИА REGNUM, но и депутаты Госдумы РФ тоже обращали внимание на расхождения в скорректированной зоне водоохранной территории Байкала — в проекте учёных и чиновников минприроды РФ.
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Поэтому слова Щапова о том, «вне закона оказались более 500 километров грунтовых дорог на этой территории (а других там и нет), гаражи, заправки, выгребные ямы — все то, что необходимо для жизни, но запрещено в водоохранной зоне» вызывают большие вопросы.