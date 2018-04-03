Москва, 3 апреля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Вопреки здравому смыслу, который вкладывают экологи и учёные в вопросы защиты Байкала, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в распоряжение о сокращении границ водоохранной зоны озера Байкал. Согласно документу, площадь водоохранной зоны значительно сократится, населенные пункты будут из неё исключены, говорится в пресс-релизе депутата Госдумы Михаила Щапова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Положительно оцениваю это решение. Наконец снята хотя бы одна серьезная проблема жителей прибайкальских территорий. Конечно, мы ждали более оперативного принятия документа — вопрос обсуждался с прошлого года, проблема и пути ее решения были понятны всем, кто всерьез занимается проблемой Байкала», — заявил депутат.

Напомним, речь идёт о распоряжении правительства РФ, проект которого вносило Минприроды РФ.

«Оно базируется на научных изысканиях и расчетах института географии СО РАН, который 70 лет изучает Прибайкалье. Так как документ представляет собой список координат, он еще нуждается в проверке», — заверяет помощник депутата Михаила Щапова.

Но не только ИА REGNUM, но и депутаты Госдумы РФ тоже обращали внимание на расхождения в скорректированной зоне водоохранной территории Байкала — в проекте учёных и чиновников минприроды РФ.

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Поэтому слова Щапова о том, «вне закона оказались более 500 километров грунтовых дорог на этой территории (а других там и нет), гаражи, заправки, выгребные ямы — все то, что необходимо для жизни, но запрещено в водоохранной зоне» вызывают большие вопросы.