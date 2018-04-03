Ярославль, 3 апреля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В Ярославле наступила весна — в историко-архитектурном музее-заповеднике проснулась медведица Маша. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела природы музея Дмитрий Власов.

Дмитрий Власов Медведица Маша в Ярославле после пробуждения

Она проснулась сегодня, еще вчера заглядывали, следов не было. Нормально себя чувствует, проснулась бодренькая, активная, начала есть. Дали ей фруктов, молока, чтобы кишечник заработал. У нее норма — 3 месяца спать, а уснула она из-за теплой погоды под самый новый год — в самом конце декабря. В предыдущие годы просыпалась в 20-х числах марта», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Власов.

Ярославская медведица в этом году отметит юбилей — ей исполняется 30 лет. Праздновать его будут 21 апреля, объявленный в Ярославле «Днем Медведя».

«Это очень солидный возраст, хотя не рекордный. В Петербургском зоопарке медведица дожила до 36 лет. Порой приходится слышать такую версию, что медведица уже не та, ее подменили. Ответственно заявляю — это не так. У нас живет все та же Маша, наша долгожительница», — сказал Дмитрий Власов.

В первые дни после пробуждения туристов к медведице не пускают. Оправившись ото сна, Маша снова начнет принимать гостей.