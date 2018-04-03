В Ярославле проснулась медведица Маша
Ярославль, 3 апреля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В Ярославле наступила весна — в историко-архитектурном музее-заповеднике проснулась медведица Маша. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела природы музея Дмитрий Власов.
Она проснулась сегодня, еще вчера заглядывали, следов не было. Нормально себя чувствует, проснулась бодренькая, активная, начала есть. Дали ей фруктов, молока, чтобы кишечник заработал. У нее норма — 3 месяца спать, а уснула она из-за теплой погоды под самый новый год — в самом конце декабря. В предыдущие годы просыпалась в 20-х числах марта», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Власов.
Ярославская медведица в этом году отметит юбилей — ей исполняется 30 лет. Праздновать его будут 21 апреля, объявленный в Ярославле «Днем Медведя».
«Это очень солидный возраст, хотя не рекордный. В Петербургском зоопарке медведица дожила до 36 лет. Порой приходится слышать такую версию, что медведица уже не та, ее подменили. Ответственно заявляю — это не так. У нас живет все та же Маша, наша долгожительница», — сказал Дмитрий Власов.
В первые дни после пробуждения туристов к медведице не пускают. Оправившись ото сна, Маша снова начнет принимать гостей.