Москва, 3 апреля, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Москва продолжает работу по улучшению жилищных условий москвичей. За прошедшие два года очередь состоящих на жилищном учете жителей города Москвы сократилась ещё на 10% и достигла минимального уровня за последние 10 лет, заявил глава департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман в ходе ежегодного отчета о проделанной работе, сообщает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Зубцов. Старая квартира. 1999

«Так, на 1 января 2016 года на учете состояло порядка 74,9 тыс. семей. На сегодняшний момент этот показатель уже в 2,5 раза меньше аналогичного в 2010 году и составляет порядка 67,9 тыс. семей. Сокращение очерёдности в городе Москве за счёт улучшения жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, в 2016—2017 гг. осуществлялось как путём предоставления квартир по различным видам договоров, так и путём предоставления субсидий на приобретение или строительство жилья», — отметил чиновник.

Согласно приведенной департаментом статистике, в 2016—2017 годах 6,8 тыс. семей улучшила жилищные условия, в том числе 3,8 тыс. семей за счёт предоставления субсидии на приобретение или строительство жилья, на общую сумму 9,6 млрд. руб. 2,9 тыс. семей, город предоставил жилые помещения по различным договорам. Из них 1,3 тыс. семей — по договорам купли-продажи, в том числе с использованием ипотечного жилищного кредита, 1,6 тыс. семей на безвозмездной основе, по договорам социального найма, мены, бесплатно в собственность.

Еще более 1 тыс. семей отказались от предложенных им вариантов улучшения жилищных условий. Также 2,7 тыс. семей сняты с жилищного учёта без обеспечения по различным основаниям (изменение места жительства, оформление в собственность иных жилых помещений в порядке наследования, приобретение жилых помещений по возмездным сделкам, изменение состава семьи и др.)

Максим Гаман также отметил, что 6,9 тыс. семей не предоставили документы для прохождения перерегистрации учётного дела. Из них 2,3 тысячи семей не обратились в почтовые отделения для получения уведомлений по различным причинам, в том числе в связи с тем, что не проживают по месту регистрации и постановки на учёт. 1,2 тыс. семей получили уведомления, но не представили документы для прохождения перерегистрации, а 2,6 тысячи семей не представили документы в полном объёме. Тем не менее, 800 семей смогли пройти перерегистрацию учетного дела в январе 2018 года.

«В 2018 году планируется сохранить объемы улучшения жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, как путем предоставления субсидии, так и путем предоставления жилых помещений по различным видам договоров. Для предоставления субсидии на приобретение или строительство жилья бюджетом города Москвы также запланировано 6 млрд. руб., что позволит улучшить жилищные условия более 2 тыс. семей, состоящих на жилищном учете», — подчеркнул Гаман.

Отчет департамента городского имущества для ИА REGNUM прокомментировала председатель общественного движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова.

По её словам, предоставленные чиновниками данные вызывают сомнения, так как некоторые очередники попали в отчёт как обеспеченные жильем за этот период, хотя таковыми не являются и продолжают стоять в очереди. Таких членов общественной организации «Очередники Москвы» не мало, некоторые попали в отчет трижды! Можно только догадываться, сколько таких «обеспеченных» очередников формируют благостную статистику департамента. Но даже предоставленная статистика по движению очереди в среднем на 3400 семей в год не вселяет в самих очередников, которых набралось уже порядка 80 тыс. семей, надежды на скорейшее улучшение жилищных условий.

«Особенно в свете того, что очередники ранних годов постановки, стоящие в очереди еще с начала 90-х годов, на проведенном 26 марта 2018 года в Государственной Думе РФ круглом столе заявили о незаконном принуждении департаментом городского имущества брать субсидию в дополнение к имеющимся комнатам в коммуналках! Сумма, которой составляет около 500 тыс. рублей, каким образом можно обеспечить свои жилищные условия на эту сумму остается загадкой для очередников, ожидающих социальное жилье в Москве более 25 лет! Хотя Конституцией и Жилищным кодексом РФ таким очередникам гарантировано предоставление отдельной благоустроенной квартиры по социальному найму. И это всё при том, что на выполнение обязательств перед очередниками, государственной программой города Москвы «Жилище» ежегодно направляется огромное количество бюджетных средств, ежегодно строится порядка 600 тыс. кв. м жилых помещений, а также ежегодно выделяется порядка 6 млрд рублей на предоставление субсидий на строительство жилья.

Такие объёмы финансирования и строительства позволяют ежегодно обеспечивать жилыми помещениями и субсидиями порядка 20 тыс. семей очередников, но вместо этого в год обеспечивается жилимы помещениями и субсидиями не более 3−4 тыс. семей, остальное построенное жилье либо пустует, либо продается по коммерческим ценам через аукционы вместо обеспечения выполнения обязательств перед очередниками. А с этого года, построенные дома для очередников, передали под реновацию, не выполнив обязательства перед десятками тысяч семей ожидающих социальное жилье в крайне стесненных условиях», — подчеркнула Мартьянова.

Кроме того, она уверена и в том, что ДГИ ответственный за реализацию мероприятий по выполнению обязательств перед очередниками города Москвы, не выполняет ни цели, ни задачи, ни приоритеты ГП «Жилище», а также нарушает указ президента РФ №600, так как с 2015 года мало того, что закрыта часть действующих программ по улучшению жилищных условий, но и существующие перестали быть доступными и «вариативными».

"В связи, с чем у очередников возникли предположения, что руководство правительства Москвы идёт в разрез курсов намеченных президентом РФ. В том числе самого актуального — курса повышения демографии страны в условиях демографической ямы. Москва — единственный регион, который не принял законодательные акты, регулирующие порядок предоставления земельных участков под строительство многодетным семьям в соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ. Также в 2014 году в Москве ликвидировали отдельную очередь для многодетных семей на субсидию для покупки жилья. Оставив московских многодетных без какой либо поддержки улучшения жилищных условий», — заключила правозащитница.

Как сообщало ИА REGNUM, не в первый, и видимо далеко не в последний раз общественники не только опровергают представленные чиновниками отчеты, но и изобличают последних в подтасовке фактов.

Подробности читайте здесь: «Очередники Москвы» оспорили отчет департамента городского имущества