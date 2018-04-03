Москва, 3 апреля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Правительственный пакет законопроектов, устанавливающий новый налог для нефтедобытчиков, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Dan Moyle Налоговое бремя тяжелеет

Речь идет о налоге на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Сегодня нефтедобытчики помимо экспортных пошлин уплачивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Он рассчитывается на основе географических и природно-климатических условий. Размер налога также зависит от сложности разработки месторождений.

Однако на некоторых участках работы по добыче нефти сегодня не ведутся из-за их нерентабельности. Правительство предлагает исправить сложившуюся практику за счета введения нового налога на допдоход от добычи углеводородного сырья. Авторы инициативы уверены, что новый налог позволит использовать нерентабельные запасы нефти. Так, в частности, по их расчетам, за счет НДД общий объем добычи нефти увеличится, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. При этом ставка НДПИ для нефтедобытчиков при вводе НДД будет ниже.

Четыре категории для теста

Правительство предлагает установить ставку НДД на уровне 50% с дохода от продажи нефти. При этом в первое время новый налог появится в тестовом режиме, рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

«Правительство предлагает, с учетом сложности данного налогового режима, использовать его в первые годы в пилотном режиме. Для этого предлагается отнести НДД к федеральным налогам, установить налогоплательщиками организации — пользователей участков недр в соответствии с предоставленными лицензиями и распространить этот налог на четыре группы недр», — рассказал Трунин.

Так, по его словам, к первой группе относятся недра, выработанность нефти которых не превышает 5%. Они находятся в Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком автономном округе и Якутии. Для таких нефтедобытчиков предусмотрен добровольный переход на НДД до 31 марта 2019 года.

Ко второй группе недр правительство отнесло месторождения, пользующиеся льготами ЕАЭС на экспорт. В течение первого года после введения НДД для них также предлагается ввести добровольных переход на новое налогообложение.

Еще одна группа месторождений находится на территории Югры, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Коми. К третьей группе недр относятся действующие не менее шести лет месторождения нефти с выработанностью более 10%, но менее 80%. Четвертая группа недр коснется тех же территорий, что и третья, но распространится только на новые месторождения, выработанность которых менее 5%.

«С точки зрения нашей оценки весь объем добычи, который будет облагаться новым налогом, (составит) 5−6% всего объема добычи нефти в стране», — отметил Трунин.

Вывоз без пошлин

Кроме того, вторым законопроектом из пакета депутаты планируют изменить Таможенный кодекс РФ. В частности, правительство предлагает освободить от таможенных пошлин вывоз сырья. Такие нормы коснутся только той нефти, которую компании добыли на территории первой и второй группы недр.

Налоговая система устарела

Фискальная система налогообложения нефтяной отрасли с 1 тонны добытой нефти, которая существовала в России на протяжении последних 20 лет, сегодня уже не соответствует задачам по поддержанию добычи нефти при общем ухудшении структуры запасов и не оказывает стимулирующего влияния на повышение коэффициента извлечения нефти, не оставляет достаточных средств для инвестирования в новые технологии добычи, отметил депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»).

«Сегодня достигнутый уровень извлечения нефти составляет 26% при проектных значениях в 36%. В ХМАО — 22%, то есть каждую пятую тонну нефти мы добыли, при этом в той же Норвегии — 52%, в США — 42%. Нам есть над чем работать», — сказал он в ходе обсуждения.