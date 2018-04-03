Барнаул, 3 апреля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. После непродолжительных заморозков в Барнауле сегодня к вечеру, 3 апреля, неожиданно потеплело, после ясного Солнца небо заволокло снежным молоком и на землю обрушился снегопад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Волшебная погода в Барнауле 3 апреля 2018 года

Светлана Шаповалова ИА REGNUM За несколько минут на прохожих, улицах и машинах образовалось несколько сантиметров снега

За несколько минут на улицах, деревьях и прохожих добавилось несколько сантиметров снега. И это при том, что еще неделю назад в столице Алтайского края шел ливень, а за ним последовало наводнение, в результате которого подтопленными оказались сотни домов в десятках районах Алтайского края с числом пострадавших более одной тысячи человек.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бывший тополь, стараниями резчика по дереву Сергея Мозгового превращенный в фигуру пумы. Барнаул, снегопад 3 апреля 2018 года

Как и предупреждали синоптики, спасателям не следует расслабляться — после морозной зимы и таяния снега готовятся ко вскрытию главные реки, где запас влаги тоже превышает обычные показатели.

Наводнение нынешнего года уже сравнивают с бедствием 2014 года, когда огромное количество людей остались без крова, на их глазах течением уносило их дома. Когда за считанные часы вода затапливала целые деревни, а люди ночевали на теплотрассах и в машинах. Подтопленными тогда оказались почти 9 000 домов, из которых эвакуировано более 20 000 человек.