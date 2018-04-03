Москва, 3 апреля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. 31 марта Государственный центральный музей кино отметил свой 29-й день рождения. Празднование впервые прошло в новом помещении музея — в павильоне №36 на ВДНХ в Москве. В этот день Национальный фонд поддержки правообладателей передал уникальный подарок Музею — две коллекции кинораритетов.

Пресс-служба НФПП Фонд поддержки правообладателей сделал уникальный подарок Музею кино

Как сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей, первая коллекция — это 17 эскизов художника Валерия Доррера к фильму «Каин XVIII», снятого на киностудии «Ленфильм» в 1963 году режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро.

Вторая коллекция — 236 предметов из архива Андрея Тарковского. Это фотопленки, негативы и фотосрезки рабочих моментов съемок фильмов «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», рекламные материалы к фильму «Ностальгия», личные документы Андрея Тарковского — его свидетельство о рождении, школьный табель, студенческий билет, трудовая книжка, пропуск в Дом кино, а также письма, плакаты, программы премьерных показов и несколько личных вещей, подлинных мемориальных предметов, принадлежавших семье Тарковских, в том числе шейный платок режиссера. В этом платке, завязанном под рубашку, Андрей Тарковский запечатлен на множестве известных фотографий.

Коллекция эскизов Валерия Доррера и архив режиссера Андрея Тарковского были переданы представителям Музея кино в присутствии гостей и журналистов генеральным директором Национального фонда поддержки правообладателей Мариной Георгиевой и советником генерального директора Национального фонд поддержки правообладателей Ларисой Назаровой.

Это не первая инициатива Национального фонда поддержки правообладателей по возвращению памяти Тарковского на Родину. В 2012 году фонд принял участие в приобретении на торгах Sotheby's в Лондоне коллекции предметов, относящихся к личной и профессиональной жизни режиссера. Экспонаты были выкуплены у киноведа и ученицы Тарковского Ольги Сурковой и подарены музею Тарковского в Юрьевце.

Национальный фонд поддержки правообладателей — участник многих благотворительных проектов. Постоянно действующие программы фонда — помощь молодым талантам, поддержка ветеранов культуры, образовательные проекты в сфере культуры и искусства и многое другое.

«Главная задача фонда, — рассказала его директор Марина Георгиева, — не только активно поддерживать правообладателей и способствовать созданию новых объектов культуры и искусства, но и участвовать в сохранении культурного наследия России».

Из недавних ценных приобретений фонда можно отметить коллекцию картин русской художницы-эмигрантки Александры Азовцевой. Национальному фонду поддержки правообладателей удалось вернуть в Россию 60 полотен художницы. Экспозиция «Китай в лицах» Александры Азовцевой будет представлена в Калининграде в рамках культурной программы Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018.