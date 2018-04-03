Ханты-Мансийск, 3 апреля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. В Югре сотрудники окружного бюро судебно-медицинской экспертизы стали фигурантами уголовных дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В частности, дело заведено против заместителя начальника окружного бюро. Ей вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Следствие полагает, что женщина обеспечила заключение государственного контракта с предпринимателем, который фактически выступал от имени её мужа. Работы не были выполнены целиком, но их оплатили в полном объёме. Итогом стал ущерб бюджету Югры — 1 млн рублей.

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении заведующего отделением филиала бюро в городе Урае. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 77 тыс. рублей, совершённое группой лиц и сопряжённое с вымогательством. Преступные эпизоды, как полагает следствие, были совершены в период с июля по декабрь 2017 года. Взамен получатель денег обещал бизнесмену беспрепятственно подписывать ежемесячные акты выполненных работ по комплексному обслуживанию инженерных сетей филиала. А в случае отсутствия взятки он, как предполагает следствие, грозил создать бизнесмену неблагоприятные условия работы, в том числе и с помощью выставления претензий, которые могут повлечь расторжение контракта.

Оба фигуранта отправлены под домашний арест. А некоторые уральские СМИ полагают, что число привлечённых к ответственности может возрасти. Издание Ura.ru, например, сообщает со ссылкой на своих инсайдеров о том, что точный круг подозреваемых ещё неизвестен.

В самом бюро корреспонденту ИА REGNUM не смогли прокомментировать информацию об уголовных делах. Зато известна позиция окружных властей. Издание «АИФ-Югра» приводит слова первого заместителя губернатора автономного округа Алексея Шипилова. По его словам, сейчас руководство ХМАО намерено устранить все причины, которые способствовали возникновению такой ситуации. Также он не исключил смены руководства бюро. Решение о целесообразности такого шага будет принято после оглашения следствием результатов расследования уголовных дел и других материалов, которые покажут, насколько глубоко коррупция проникла в систему бюро.