Симферополь, 3 апреля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Летом в двух регионах Крыма состоятся довыборы в республиканский парламент, на организацию которых потратят более 22 миллионов рублей. Об этом 3 апреля на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава избирательной комиссии РК Михаил Малышев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымская чайка

По его словам, дополнительные выборы в крымский парламент, которые намечены на 17 июня, связаны с досрочным прекращением полномочий двух депутатов: Валерия Гриневича и Игоря Лукашёва. Первый был осуждён на 10 лет за мошенничество, а второй избран главой администрации Симферополя.

«В голосовании будут задействованы 119 избирательных участков. К Нижнегорско-Советскому округу №17 приписано почти 64 тысячи избирателей, к Сакскому округу №7 — более 62 тысячи. На участках будут использовать устройства компьютерной обработки избирательных бюллетеней, камер видеонаблюдения не будет», — отметил глава избиркома.

Помимо этого, в тот же день пройдут дополнительные выборы по замещению депутатских мандатов ещё в четырёх муниципалитетах полуострова: в Алуште, Керчи, Красноперекопске и на двух одномандатных избирательных округах Феодосии. В голосовании будут задействованы 18 избирательных участков.

«На проведение дополнительных выборов в Госсовет РК выделено 22 миллиона 649 тысяч 600 рублей. Деньги уже находятся на счёте избирательной комиссии. Что касается выборов в муниципалитеты, средства будут выделяться из местных бюджетов, поэтому цифру вам пока не назову», — подчеркнул Михаил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат крымского парламента Валерий Гриневич был задержан в ноябре 2015 года по подозрению в мошенничестве — выведению из муниципальной собственности земельных участков в прибрежной зоне Сакского района. Участки впоследствии были проданы за шесть миллионов рублей. Также Гриневич обвинялся в том, что в 2015 году вымогал у одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов США, за эти деньги депутат обещал решить вопрос о прекращении проводимой в отношении мужчины правоохранительными органами проверки. После задержание Гриневича к его делу добавилась статья по обвинению в угрозах убийством.

В августе 2017 года Геннадий Бахарев написал заявление об уходе с поста руководителя администрации крымской столицы, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Однако этой отставке предшествовали многочисленные скандалы в связи с неудачной реконструкцией центра Симферополя, хаотичной вырубкой деревьев в городе, в том числе и здоровых, а также транспортных проблем.

22 сентября на пост главы администрации был избран депутат крымского парламента, руководитель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Лукашёв, который, по информации местных общественников, долгое время не мог приступить к выполнению своих обязанностей из-за затянувшегося согласования спецпроверки ФСБ.