Москва, 3 апреля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал поправки к федеральному закону «О рекламе», запрещающие размещение коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Путин в рабочем кабинете

«Не допускается размещение рекламы в платёжных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов», — говорится в новой редакции закона.

Уточняется, что данное положение не будет распространяться на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Напомним, что Государственная дума и Совет Федерации не сразу смогли договориться о положениях данного документа. В первоначальной версии законопроекта, принятой нижней палатой парламента в ноябре 2017 года, предусматривался запрет на любую рекламу на квитанциях ЖКХ. Однако сенаторы отклонили инициативу депутатов.

«Ну неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» — заявила при этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила, что страна живёт «в рыночной экономике, есть нормальные платежи с одной стороны, с другой — реклама».

Позднее сенаторами и депутатами была сформирована согласительная комиссия, члены которой после долгих обсуждений выработали новый текст документа, который устроил обе палаты парламента.

23 марта поправки к закону «О рекламе» были приняты Государственной думой, а 28 марта — одобрены Советом Федерации.