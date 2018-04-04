Калуга, 4 апреля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Взгляды «губернаторского сообщества» России прикованы к «тулеевской» проблеме, и, безусловно, многие примеряют на себя произошедшее с одним из ярких представителей регионального руководства России. Возможность повторения трагических событий в Кемерово сейчас оценивают проверяющие органы и многочисленные общественные деятели, а положение властных структур в областях исследуют эксперты и политологи. Прочность позиций руководства Калужской области в комментарии корреспонденту ИА REGNUM оценил политический аналитик и общественный деятель из Обнинска Калужской области Александр Трушков.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Анатолий Артамонов

В Калужской области внимательно следят за событиями в Кемерово, где на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня погибли 64 человека. В связи с этим 1 апреля объявил о своей отставке один из старейших губернаторов России, глава Кемеровского региона Аман Тулеев. Из прощального слова губернатора следует, что трагедия в «Зимней вишне» легла на него слишком тяжелой ношей, однако даже находясь в практически недееспособном состоянии он, оказалось, не прочь оставить за собой хоть какой-то контроль над регионом.

«Оставим за скобками удивительную легкость всех перестановок, как само собой подразумевающую отсутствие иных, кроме триумвирата — Владимира Путина, Амана Тулеева и Сергея Цивилева, акторов (действующий субъект; индивид, социальная группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других — прим. ИА REGNUM), где депутаты играют роль абсолютно послушного и полностью управляемого придатка. Кто-нибудь знает фамилию сегодняшнего руководителя этого избранного народом органа? Разумеется, нет. Однако буквально через пару недель законодательное собрание кемеровской области станет одним из самых могучих в стране, уверяю вас. Найдется масса механизмов, законных оснований и поводов для того, чтобы люди вспомнили о второй, а на самом деле — первой, ветви власти.

Конечно, многое останется под толстыми коврами, заглушающими звуки шагов в присутственных местах — политика сильных не терпит громких криков. Но эта тишина не означает отсутствия ярости и накала. И это именно то, что и должно быть в повседневной жизни любого региона или страны — конкурентность, контроль и уважение. Торит ли почетный и почтенный старец, волею жуткого случая лишившийся уже планировавшейся триумфальной отставки с почетом, госнаградой и фанфарами, новую тропу для своих возможных последователей? Безусловно. Ведь раньше мы становились свидетелями исхода ослабевших губернаторов в Совет Федерации — ставший довольно комичным государственный орган, где самостоятельности и свежести мышления еще на порядок меньше, чем в оставшейся без дискуссий и поскучневшей Госдуме. В любом случае, происходит плавная сдача преемнику своих позиций с одновременной проверкой нового губернатора на профпригодность», — считает Трушков.

По его мнению, искушённые в политических интригах и повелевающие своим регионом лучше, чем собственными больными конечностями, старая губернаторская гвардия — жёсткий и опасный соперник даже при граничных договоренностях, восходящих к кремлёвским звездам.

«К «тулеевской» проблеме, конечно, прикованы взоры всего российского губернаторского корпуса. До этого президентская администрация и силовики на пару демонстрировали широкий спектр поощрений и наказаний: от кресла федерального министра для Ткачёва до «предводителя» ОПГ Хорошавина. Однако, со звездой такой величины как Аман Тулеев связано само понятие российского губернатора, и в России есть только три человека, которые могли бы сравниться с ним по уровню влияния и политическому долгожительству. И один из них — руководитель Калужской области Анатолий Артамонов. Можно ли как-то экстраполировать печальный опыт кемеровского коллеги на ситуацию в калужском регионе? На мой взгляд, лишь отчасти.

Что общего было у Артамонова и Тулеева еще месяц назад помимо сверхдлительного срока пребывания у руля? Во-первых, заслуги. Тулеев смог нивелировать горняцкие протесты и нарастить весьма социальный бюджет. Артамонов — отец промышленной революции в отдельно взятом российском регионе, что тоже сказалось на росте социальных статей. Во-вторых, полная предсказуемость поведения региона, от низов до элит. Ликвидация жесткой системной оппозиции, полная подчиненность муниципалитетов, контроль СМИ и местных финансовых кругов — результат длительной кропотливой работы. В-третьих, подготовка преемника. Сергей Цивилев последнее время трудился в должности заместителя губернатора Тулеева и должен был вскоре его заменить. Трагедия только ускорила этот процесс. В Калужской области подобную параллель я бы, наверное, провел с Константином Горобцовым. В недавнем прошлом, обкатанный на должности главы калужского муниципалитета, сегодня он уже заместитель губернатора по социальным вопросам. Очередные выборы главы региона должны состояться осенью 2020 года. Они осложняются тем, что одновременно проходят выборы в законодательное собрание Калужской области, а также во многие муниципальные представительные органы, в том числе в городскую думу Калуги и обнинское городское Собрание. Очевидно, желание губернаторские выборы развести с остальным пулом.

Многие были уверены, что Анатолий Артамонов пойдет на досрочные выборы в 2014 году, как другие его коллеги. Но высокий авторитет имеет и оборотные стороны, поэтому в 2015 году рейтинг губернатора работал не только на него самого, но и на ведомые им партийные структуры. В случае, если Анатолий Артамонов не пойдет на следующий срок, что, в принципе, вполне возможно (5 мая 2018 года ему исполнится 66 лет), то комфортные выборы губернатора имеет смысл проводить в 2019 году. Следовательно, уже после мая 2018 года с какой-то долей вероятности мы можем стать свидетелями добровольной отставки Анатолия Артамонова по собственному желанию. Примерно в это же время, будет формироваться новый кабинет министров после инаугурации президента России. Не исключено, что Анатолию Артамонову будет предложено в него войти. Впрочем, «тулеевский» вариант с креслом руководителя областного парламента дает возможность экс-губернатору оставаться у руля регионом еще весьма долгое время при условии согласования с Кремлем своего преемника. А это, как мне кажется, гораздо не только более интересный, но и наиболее безопасный вариант для стареющего главы области», — заявил Александр Трушков.

Напомним, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов занимает должность с 18 ноября 2000 года. Артамонов занимает пост губернатора пятый раз. Согласно официальным данным, за это время в регионе созданы 12 индустриальных парков, где размещены производства свыше 90 крупных компаний, включая известные международные концерны. Калужская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации с наиболее высокими показателями инвестиционной привлекательности. С 2006 года в экономику области инвестировано 880 млрд рублей, создано 27 тыс. 876 новых рабочих мест. За 2017 год консолидированный бюджет Калужской области получил 69 млрд рублей доходов. Этот показатель почти на 8 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Темп роста составил 113%.