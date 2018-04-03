Анкара, 3 апреля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Глава России Владимир Путин прилетел с двухдневным рабочим визитом в Анкару. Об этом сообщает во вторник, 3 апреля, агентство «Анадолу».

Kremlin.ru Прибытие Владимира Путина в Турцию

"В аэропорту «Эсенбога» главу российского государства встречали замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, губернатор турецкой столицы Эрджан Топаджа и другие», — передает вещатель.

Ожидается, что ближайшие часы в Анкаре пройдет заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Россия с участием Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча президентов Турции, РФ и Ирана на тему сирийского урегулирования пройдет в турецкой столице в среду, 4 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин уже совершал рабочий визит в Анкару. Тогда в ходе российско-турецких переговоров глава государства обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые международные проблемы.

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