Москва, 3 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Демонтаж системы образования на русском языке в Латвии должен получить оценку ОБСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам встречи парламентариев с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Гелий Коржев. Прозрение. 1999

«Был поднят вопрос относительно школьной реформы в Латвии. Мы заявили, что демонтаж системы образования на русском языке является грубейшим нарушением конвенций Совета Европы. В данном случае и Гремингер, и члены делегации вынуждены были с этим согласиться. Хотя в данном случае апелляции к ОБСЕ — дело риторическое, но этот важнейший международный институт должен понимать, что в Латвии грубо попираются права русскоязычного населения и Россия категорически возражает против подобных подходов», — заявил Слуцкий.

Сейм Латвии принял закон о переводе всех школ на латышский язык обучения. Фактически это означает то, что 40% населения, являющихся русскоязычными гражданами, потеряют возможность обучать детей в школах русскому языку. В этой связи Госдума выступила с заявлением о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии. Речь идет и о возможности введения как экономических санкций, так и персональных.

Также на встрече поднимался вопрос, касающийся ситуации с выборами президента РФ на Украине.

«Ситуация, связанная с недопуском российских граждан на Украине в помещения диппредставительств РФ для голосования на выборах президента, была признана грубейшим нарушением прав человека. Мы поставили вопрос о том, что это должно получить соответствующую оценку на всех уровнях ОБСЕ», — отметил депутат.

Кроме того, речь шла о том, что «платформу «Диалог» как ноу-хау сегодняшнего руководства ОБСЕ имеет смысл также проецировать на плоскость парламентской ассамблеи ОБСЕ и расширять парламентский диалог в рамках организации и ее ассамблеи по самому широкому кругу вопросов безопасности и стратегического сотрудничества».