Ярославль, 3 апреля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В 2017 году в Ярославле на деньги правительства Москвы было проведено масштабное благоустройство зоны ЮНЕСКО. Часть работ была сделана летом и осенью, а часть продолжилась и зимой. Ярославцы не раз подвергали критике и планы благоустройства (например, замену серой тротуарной плитки на красную или акаций на туи), и качество работ, хоть в целом произошедшие перемены были оценены позитивно. Корреспондент ИА REGNUM прошел по зоне ЮНЕСКО и увидел, что из сделанного пережило зиму, а что уже подлежит замене.

Пешеходный переход

Хуже всего зиму пережила тактильная плитка для инвалидов на пешеходных переходах, впервые установленная в Ярославле. Она развалились практически вся. Очевидно, что материал, из которого она сделана, оказался крайне низкого качества.

Тактильная плитка для инвалидов у переходов

А вот скульптурная композиция, изображающая исторический центр Ярославля, перезимовала вполне успешно. Хотя ярославцы опасались, что панно станет жертвой вандалов. Но нет — бронзовая скульптура не понесла никаких утрат.

Скульптурная композиция «Исторический центр Ярославля»

Немало копий было сломано вокруг тысячи туй, которыми окружили церковь Ильи Пророка, вырубив акации. В целом туи зиму пережили, полностью пожелтели лишь отдельные экземпляры. Большинство растений утратили цвет частично, но для туй это вполне естественно.

Туи в сквере у церкви Ильи Пророка

Значительные средства были потрачены на работы в Демидовском сквере. Там тоже прошло масштабное озеленение. В целом сквер по-прежнему выглядит достойно, видно, что за ним следят.

Демидовский сквер

Снег в сквере еще не сошел, но некоторые утраты уже заметны. Часть хвойных деревьев точно придется пересаживать — они не перезимовали.

Демидовский сквер

Частично пострадал и кустарник по краю дорожек, но тут виновата не зима, а снегоуборочная техника — стволы просто срезаны ножом трактора.

Кустарник в Демидовском сквере

А вот элементы «живого» освещения на столбах пока выглядят вполне исправно. Что с наземными светильниками, будет ясно, когда стает снег.

Система освещения в Демидовском сквере

Красная тротуарная плитка в зоне ЮНЕСКО стоит как влитая, разве что птичий помет на ней заметнее, чем на серой. Хуже состояние гранитной плитки, которую поменяли в ряде мест. Во-первых, не везде рабочие справились с уклонами, из-за чего на плитке разлились лужи.

Плитка у Успенского собора

Некоторые плитки уже шатаются, кое-где они треснули или выпали декоративные элементы, имитирующие старинную мостовую. Пока утраты точечные, но ведь и прошло-то не больше трех месяцев!

Утраты плитки у Успенского собора

Возможно, дело тут не только в качестве работ, а в том, что снег у Успенского собора, например, убирает тяжелый трактор весом в несколько тонн.

Трактор у Успенского собора

И если у Успенского собора и Вечного огня состояние гранитной плитки пока более или менее приличное, то на Которосльной набережной оно уже близко к катастрофическому. В самом популярном месте для прогулок — на Стрелке — гранит рушится и выпадает массово. Пожалуй, в этом случае мэрии Ярославля стоит применить самые жесткие меры к подрядчику и заставить его переделать некачественную работу.

Плитка на Которосльной набережной

Плитка на Которосльной набережной

Значительные суммы были потрачены и на центральные улицы в зоне ЮНЕСКО. Их ремонтировали асфальтобетоном. Пока нареканий к качеству покрытия нет, кроме мест, где новый асфальт взломали для прокладки кабеля. Чего, увы, не скажешь о пластиковой разметке пешеходных переходов. Нанесенная летом-осенью 2017-го, почти везде она понесла серьезные утраты, а кое-где превратилась в произведения художников-абстракционистов.

Пешеходный переход

Пешеходный переход

Самые мрачные прогнозы сбылись в отношении стальных ограждений, ставших предметом долгоиграющего скандала в 2017 году. Их ставила фирма друга мэра (что подтвердил в пылу спора и сам градоначальник), а жителей убеждали, что новенькие стальные оградки с медведями будут и красивее, и долговечнее. Увы — красоту подпортила ржавчина, а повреждения на некоторых решетках говорят о недостаточной прочности.

Решетка в Ярославле

Интересно, что ржавеют «решетки с медведями» выборочно — одни секции держатся, другие сдаются под натиском погоды. Почему-то наиболее стойкими оказались решетки, установленные вокруг центральной Советской площади. Может, сталь там более прочная, а, может, рабочие не экономили на грунтовке.

Резюме: центр Ярославля стал после московских вливаний лучше. Это ярославцы уже оценили, оценят и туристы. И все же заказчику в лице мэрии города стоит внимательно присмотреться к итогам работы и заставить подрядчиков сделать работу над ошибками.