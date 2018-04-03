Ярославль, 3 апреля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Две школы Ярославля планируют оснастить системами контроля и управления доступом. Об этом сообщает депутат муниципалитета города Ярославля Евгения Овод, которая приняла участие в рабочем совещании, проходившем в мэрии.

Страница в Facebook Евгении Овод Система контроля доступа

Речь идет о школах №4 и №33 города Ярославля, которые считаются «элитными». Запуск системы доступа там планируют с началом следующего учебного года. Подобная практика сейчас широко реализуется в учебных заведениях Москвы. Для Ярославля такие системы пока в новинку, исключение — единственная школа в Дзержинском районе №26, где так называемые снуды работают с 2012 года, и, по словам Евгении Овод, весьма успешно.

«Считаю внедрение подобных систем однозначно полезным и повышающим уровень безопасности. Еще интересно, что система так называемых снудов полезна также родителям — это не просто турникеты с сидящим вахтером-чоповцем, но еще и СМС-оповещение пап и мам о местонахождении ребенка: когда он пришел в школу, когда вышел из нее. Это своеобразный контроль посещаемости детей и доступа, например, в раздевалки, что также уменьшает вероятность сами понимаете каких ЧП», — считает депутат.

Вместе с тем у нее возникли и вопросы к организаторам этого эксперимента, особенно в части его финансирования, ответов на которые пока нет.

«Тема рабочего совещания заявлена как «внедрение пилотного проекта», но позвольте, выше я привела пример прекрасно работающей подобной системы в школе №26 с 2012 года. И как пояснили технические специалисты, она практически не отличается от предлагаемой к реализации в школах 4, 33. Так в чем «пилотность»? Просто красивое слово в преддверии очередных выборов? Вместе с тем на совещании не было представителей школы 26, которые могли бы поделиться проблемами, рассказать о подводных камнях, а поверьте, они имеются, также поделиться опытом взаимодействия с родителями, их оценками работы системы, чтобы учесть это на будущее. Для примера, мы помним, какой шквал родительского негодования получила исполнительная власть при переходе садов на аутсорсинг по питанию, в том числе по причине того, что не состоялось достаточного информирования родительского сообщества. Почему сейчас опять наступают на те же грабли?» — спрашивает Евгения Овод.

Но самое интересное началось после вопроса депутата — за счет средств какого бюджета будет внедрен этот «пилотный» проект и почему этой «пилотностью» охватывается только две весьма престижные школы?

«Оказалось, что установка систем контроля и управления доступом (один комплект «железа» ориентировочно стоит 300 тыс. руб.) будет оплачена за счет средств благотворителей (действующие чиновники и депутаты и состоятельные родители учеников), попечительским советам школ будет предложено дособрать символические 50−30 тыс рублей на эти цели», — приводит цифры Евгения Овод.

Она отмечает, что совсем не против благотворительности, но возникает вопрос: за чей счет программное обеспечение, обустройство рабочего места охраны, оплата работы квалифицированного охранника, текущее обслуживание после окончания гарантии и т.д.

«В городском бюджете да и в областном на эти цели ни копейки не запланировано. Не ляжет ли это дополнительной финансовой нагрузкой на родителей? Не ляжет ли эта эта статья расхода впоследствии на родителей или средства для данных школ будут истребоваться из бюджета, но почему только для избранных? И о какой благотворительности речь, о половинчатой и не за счет средств благотворителей в конечном итоге?» — пишет Евгения Овод на своей странице в Facebook.

Депутат считает, подобными системами контроля и управления доступом должны быть оборудованы и другие школы города, так как безопасность не может быть избирательной.