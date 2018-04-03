Красноярск, 3 апреля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае сегодня, 3 апреля, состоялась церемония открытия Балахтинского молодёжного центра. В мероприятии в Балахте принял участие врио губернатора региона Александр Усс.

Илья Копыл. Пресс-служба агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Современный молодёжный центр в Балахте

В результате модернизации, завершившейся в марте 2018 года, в учреждении появилось пространство для медиалаборатории, оснащённое оборудованием для звукозаписи и производства видеофильмов. Подготовлено помещение для работы патриотических клубов и других молодёжных объединений. Центр реконструирован с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края.

«Сегодня у нас значимое и приятное событие — мы открываем уютный современный молодёжный центр. Балахтинцы по многим направлениям, включая работу с молодёжью, на очень хорошем счету в Красноярском крае. По многим проектам молодёжь Балахты, действительно, впереди. Однако существующая база не позволяла ребятам в полной мере раскрыть свой потенциал. Надеюсь, это пространство станет точкой притяжения для молодых людей и из соседних районов и сделает молодёжь этих территорий дружнее», — сказал Александр Усс.

Руководитель региона оставил памятную запись в книге почётных гостей, пожелав молодёжи успехов на занятиях в новом центре.

По информации краевого правительства, коллектив молодёжного центра прошёл курс повышения квалификации. Для учреждения разработана персональная программа развития.

Напомним, в Красноярском крае функционируют 72 молодёжных центра различной специализации. Однако на сегодняшний день многие здания молодёжных центров региона требуют капитального ремонта. В связи с этим действует проект «Молодёжные центры 2.0». Он подразумевает создание в Красноярском крае качественно новой привлекательной для молодых людей среды. Врио губернатора Александр Усс эту инициативу поддерживает.

В декабре 2017 года в Красноярском крае открылся первый центр, прошедший реконструкцию в рамках проекта. В 2018 году запланировано открытие двух модернизированных по проекту учреждений — в Лесосибирске и Красноярске. Планируется, что к концу 2019 года будут отремонтированы восемь зданий МЦ. Подготовку должны пройти не менее 15 команд специалистов муниципальных молодёжных центров.