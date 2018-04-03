Миасс, Челябинская область, 3 апреля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. VI Всероссийская зимняя Спартакиада среди слабослышащих атлетов, участие в которой приняли спортсмены из десяти регионов России, прошла в Челябинской области. Об этом сообщает БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».

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Так, с 27 по 30 марта в городе Миасс прошли состязания по горным лыжам, сноубордингу, хоккею-следж и лыжным гонкам.

По итогам всех результатов соревнований спортсмены из Санкт-Петербурга стали третьими в медальном командном зачете. Всего город на Неве представил 9 спортсменов в двух видах спорта (сноуборд, горные лыжи).

В частности, сноубордистки Милена Сафина, Александра Тарасова и Розалия Гуревич заняли 3 медали (золото, серебро и бронза соответственно) в дисциплине параллельный слалом. Кроме того, М. Сафина и А. Тарасова завоевали золотую и бронзовую медаль в слалом-гиганте. Достойно на соревнованиях выступили и юноши, войдя в десятку лучших.

Отмечается, что первое место в общем зачете по сноуборду заняла именно петербургская команда (5 медалей).