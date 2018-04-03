Волгоград, 3 апреля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами появится в Волгоградской области уже в мае 2018 года. 3 апреля правительство области объявило конкурсный отбор оператора, который будет отвечать за сбор, утилизацию и захоронение мусора.

Мусор

Итоги конкурса подведут до 1 мая. Договор должен быть заключен в 2018 году, а приступить к выполнению обязанностей организация-победитель должна будет не позднее 1 января 2019 года.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, инвестор должен будет создать в каждой из семи кластерных зон полигон ТКО. Вокруг полигонов будут строиться объекты по переработке и сортировке мусора.

Сейчас в регионе действуют уже пять лицензированных полигонов. В ближайшее время должен запуститься еще один — в Светлоярском районе. Также идет строительство полигона в Михайловском, планируется возведение объектов в Калачевском и Палласовском районах, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В результате работы по наведению порядка в регионе будет выстроена прозрачная, безопасная для жизни и здоровья людей система обращения с твердыми коммунальными отходами, начиная от первичного сбора мусора в каждом населенном пункте и заканчивая его транспортировкой и утилизацией на лицензированном полигоне», — надеются в правительстве области.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 года Минприроды одобрило территориальную схему обращения с ТБО в Волгоградской области. В ней говорится, что в регионе образуется более 3,5 млн тонн отходов ежегодно.