Воронеж, 3 апреля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Власти Воронежа приняли решение о реновации крупного квартала в Коминтерновском районе города. Постановление «О развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Керамическая — Торпедо — Загородная — Машиностроителей в городском округе город Воронеж» от 30 марта размещено на сайте администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM В 2017 году расселенные дома в Воронеже горели десять раз

В соответствии с документом, свои планы по развитию администрация города планирует распространить на 6,8 гектаров. При этом под снос, согласно приложению к постановлению, отправятся 38 жилых двух‑ и трехэтажных домов. Суд по схеме, аварийными признаны четыре дома из запланированных к сносу.

Сроки реновации квартала не обозначены. Кто займется развитием территории, и что здесь в итоге появится — также пока неизвестно: подрядчик будет отобран позже через конкурс.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года стало известно о планах по сносу квартала в Левобережном районе Воронежа 38 домов на территории, ограниченной улицами Димитрова — Обручева — Уточкина — Клинская и Димитрова — Витебская — Чаплыгина — Калачеевская.

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Программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» реализуется в Воронеже с 2010 года. Изначально рассчитанная до 2015 года, она предполагала снос нескольких сотен многоквартирных жилых домов постройки конца 1940-х — начала 1950-х годов, когда Воронеж отстраивался после войны, и сотрудникам многочисленных промпредприятий срочно требовалось жилье. Но реализовать планы не удалось — программа фактически провалилась из-за низкого интереса застройщиков. В итоге в феврале 2017 года было принято решение продлить программу до 2030 года. В нее включено 25 территорий, на которых расположены здания 1946−1970 годов постройки. По программе планируется снести более 400 тыс. квадратных метров ветхого жилья.

Открытым пока остается вопрос о сносе уже расселенных домов. Как сообщало ИА REGNUM, только в прошлом году, в таком «развивающемся» квартале в Левобережном районе в домах, покинутых жильцами, но не снесенных, произошел десяток пожаров. По данным мэрии, в 2014—2016 году было снесено лишь 34 здания, в 2017-м процесс пошел чуть быстрее — снесли 55 домов. В декабре в мэрии Воронежа пообещали решить вопрос со сносом расселенных домов до конца 2018 года — на эти цели в бюджете заложено 20 млн рублей, которых, по расчетам, хватит на снос 56 домов.