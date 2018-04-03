Москва, 3 апреля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. 3 апреля в Большом зале Российской Академии наук открылся VI Московский экономический форум, посвящённый образу будущего России и мира, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В этом году в мероприятии, сопредседателем которого является президент Ассоциации «Росспецмаш» и Промышленного Союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, приняли участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, научный руководитель Института океанологии им. П.П. Ширшова Роберт Нигматулин. Помимо участия двух бывших соперников в борьбе за пост Президента России сенсацией первой пленарной дискуссии форума стало выступление генерального директора Читинского керамического завода «Мир» Виталия Гнатышена. Свой завод он построил «с нуля, буквально в чистом поле». За 14 лет он превратился в практически градообразующее предприятие — по словам Гнатышена, там работают жители целого посёлка. Производством кирпича завод не ограничивается — Гнатышен с коллегами работают над проектом, в результате которого в Чите появился новый микрорайон: уже сейчас там построено 1500 квартир, и будет построено ещё столько же.

«Партия дела»

«Мы хотим жить и работать в Забайкалье, делать регион лучше, — продолжил Гнатышен, — Но давайте называть вещи своими именами — проводимая центром экономическая политика способствует не развитию, а торможению и деградации регионов».

Многие политики ругают советское время, однако тогда в Забайкалье работало множество предприятий: Машиностроительный завод, Жирекенский горно-обогатительный комбинат, Шерловогорский комбинат по добыче олова, Первомайская обогатительная фабрика, Борзинский и Нерчинский мясокомбинаты, Шерловский завод по изготовлению бетонных конструкций, рассказал Гнатышен. А что построено за последние 20 лет, задался риторическим вопросом производственник.

— Я приехал сюда с болью за наше предприятие, за его будущее… С болью за людей… Наших работников, за их семьи, за работников соседних угасающих заводов и строительных компаний, — подчеркнул он.

Виталий Гнатышен привёл в пример свой собственный завод — если раньше «Мир» производил до 40 миллионов штук кирпича в год, то в 2017-м было реализовано всего 16,5 миллионов. Проблема, по его мнению, в том, что теоретики, определяющие экономическую политику, не представляют себе ситуацию в реальном секторе. «Нас душат ценами на топливо и электроэнергию, давят налогами. Цены на наш кирпич не менялись 5 лет, а цены на электроэнергию выросли за три года на 28%, уголь на 25%, дизтопливо на 26%», — рассказал промышленник.

Ресурсоснабжающие организации являются отдельной проблемой, считает Гнатышен. Строительство не может развиваться, если застройщик вынужден платить за техническое присоединение одного дома 30 миллионов рублей. И это сказывается на рынке — если 10 лет назад в Забайкалье работало около 100 крупных строительных компаний, то сегодня их всего 5, привёл пример Гнатышен.

— Те, кто принимает законы, определяет экономическую политику — не видят дальше своих московских кабинетов. Для них Забайкалье — это где-то там, на границе с Китаем, какая-то полумифическая Даурия. А то, что здесь люди живут и хотят работать — плевать! — заявил он.

Слова представителя региональной промышленности нашли отклик у участников форума — выступление Виталия Гнатышена несколько раз прерывалось аплодисментами.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM производственник заявил, что цель его выступления на Московском экономическом форуме — привлечь внимание федерального центра к проблемам Забайкалья. «Наш завод ещё на плаву, а есть предприятия, которые не то, что на коленях, а уже на карачках. Вроде и карабкаются, но всё равно сползают в яму, — рассказал он. — Скажу честно: ещё год-два — будет плохо и нам».

Также в ходе своего выступления Гнатышен поддержал экономическую программу «Партии Дела», которую возглавляет сопредседатель Московского экономического форума Константин Бабкин. «Я прочитал её от корки до корки, там очень много полезных советов. Единственное, что я б ещё внёс отдельным пунктом — отчётность федерального правительства за народные деньги, за наши налоги, которые мы платим», — добавил производственник.