Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 3 апреля 2018 года, представили «Книгу памяти» жертв теракта в метро, потрясшего город и всю страну год назад, 3 апреля 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Книга памяти» жертв теракта в метро

Книгу издали по инициативе ГУП «Петербургский метрополитен». Первая часть книги повествует о 15-ти погибших в результате теракта людях.

Родные и близкие написали истории о 17-летнем Мансуре Сагадееве, 18-летней Ксении Малюковой, 20-летних Дильбаре Алиевой и Максиме Арышеве, 25-летних Оксане Даниленко, Денисе Петрове и Юлии Красиковой, 27-летних Дмитрии Мазанове и Ангелине Свистуновой, 40-летнем Сергее Постнове, 50-летней Ирине Медянцевой, 53-летней Марии Невмержицкой, 56-летней Наталье Митрофановой, 66-летней Ларисе Щекиной, 70-летнем Юрии Налимове.

Во второй части «Книги памяти» собраны записки горожан, их стихи, рисунки, которые они приносили на место трагедии к стихийному мемориалу у вестибюля метро «Технологический институт». В этих свидетельствах отразилась реакция петербуржцев на ужасное событие, ставшее потрясением для города и страны.

«Для того, чтобы будущее поколение знало о том, что в XXI веке в цивилизованном мире и цивилизованном государстве могут случиться такие трагедии, и была создана эта книга. Книги меньшего формата были отданы родственникам погибших», — рассказал руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

Единственный большой экземпляр книги будет храниться в музее метрополитена на станции «Приморская». С цифровой версией издания можно ознакомиться в телеграм-канале «Метро. Повседневности».

Https://t.me/spbmetropolitan «Книга памяти»

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Напомним, год назад на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработало самодельное взрывное устройство, жертвами которого стали 15 человек, более 100 пострадали.

Расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии: установлена цепочка причастных к преступлению лиц, включая заказчика. Под стражей в ожидании суда находится 11 обвиняемых.