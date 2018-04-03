Владимир, 3 апреля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Власти Владимирской области опровергли информацию о том, что в регион официально привозят московский мусор. Как заявила 3 апреля вице-губернатор Лидия Смолина, в 2017 и в 2018 году никаких соглашений с Московской областью в этой части подписано не было.

Свалка

Такой ответ Лидия Смолина в ответ на публикации СМИ, в которых говорилось, что во Владимирскую область завозят до 22 тысяч тонн мусора из Подмосковья. Эту информации со ссылкой на территориальную схему Московской области опубликовало «РБК».

По словам Лидии Смолиной, это устаревшие данные, которые относятся к 2015 году.

«Это данные по фактическому завозу на территорию Александровского района ООО «Радуга», который у нас был полигоном и есть. 22 тысячи тонн отходов, которые были официально по договору завезены из Сергиево-Посадского района на основании заключенного договора. Это фактические данные за 2015 год, которые и не надо скрывать», — сказала вице-губернатор (цитата по «ПроВладимир»).

В новой территориальной схеме обращения ТБО Московской области, по данным руководства Владимирской области, завоз мусора на экологически чистую владимирскую землю не предусматривается.

Добавим, что для районов, которые граничат с Московской областью, мусорная тема стоит очень остро. Достаточно часто появляется информация, что на местные свалки отходы привозят грузовики с московскими номерами. По самим отходам тоже можно понять, что они — из Подмосковья. Об этом свидетельствуют, например, адреса магазинов на чеках.

Подобная ситуация, к примеру, была в сентябре 2017 года в городе Покров Петушинского района. Тогда природоохранная прокуратура Владимирской области возбудила производства об административном правонарушении по факту размещения отходов на местной свалке. Несмотря на то, что полигон был закрыт, на него продолжали привозить мусор. Причем, жители сообщали как раз о том, что отходы везут из Московской области.

Летом 2017 года, после закрытия полигона «Купчино» в городском округе Балашиха, владимирские региональные власти предупредили глав муниципалитетов о необходимости следить за возможным несанкционированным приемом местными свалками отходов из Москвы. Тогда директор департамента природопользования региона Алексей Мигачев сообщил, что официальные письма отправлены в три района: Александровский, Киржачский и Петушинский. Именно эти районы граничат с Московской областью. При этом глава департамента был уверен, что руководство свалок не пойдет на нарушение законодательства. К тому же, говорил ныне подследственный чиновник, привозить мусор из Подмосковья — экономически невыгодно.

Позже в прокуратуре заявили, что мусор из Московской области завозился во Владимирскую область и до громкого закрытия свалки в Балашихе. Это привело к исчерпанию лимитов полигонов.

Между тем, в официальных документах, которые подписывают владимирские чиновники, иногда все-таки фигурирует московский мусор. Например, летом 2017 года Лидия Смолина подписала инвестиционный проект о возможном строительстве мусороперерабатывающего завода рядом с селом Филипповское Киржачского района. Согласно документу, финансирование составит более 1,2 млрд рублей. В год предприятие должно перерабатывать до 150 тысяч тонн отходов. Из Москвы должно поступать примерно 100 тысяч тонн, а из Владимирской области — 50 тысяч тонн.