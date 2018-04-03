Ярославль, 3 апреля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжилась реализация социального проекта «На высокой волне», инициированного губернатором Дмитрием Мироновым при финансовой поддержке ОАО «Славнефть — ЯНОС». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Volkovteatr.ru Спектакль «Золотой теленок» в театре им. Ф. Волкова

Проект был начат в 2016 году и заключается в возможности бесплатного посещения ярославцами учреждений культуры. Эта возможность предоставлена ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и ряду других категорий жителей области.

«В 2018 году в проекте участвуют Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова, Ярославский государственный театр кукол, Ярославская государственная филармония, Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой, Ярославский государственный цирк», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Как и в 2017 году, билеты будут предоставляться через организации, работающие с социально незащищёнными категориями граждан. Это общественные организации ветеранов, инвалидов, многодетных, благотворительные фонды. Сами они уже высоко оценили проект.

«Мы с самого первого дня участвуем в проекте. Через нас билеты получают семьи с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, многодетные, инвалиды, пенсионеры. Реакция была прекрасная. Дети с аутизмом впервые побывали в театрах, в цирке. Огромная благодарность от тех, кому адресован этот проект. Сегодня ситуация такая, что кусок хлеба есть практически у всех. Но не у всех есть деньги на культуру. Когда в семье 7 детей, вывести их в театр — зачастую недопустимая роскошь. Впервые попав в филармонию, люди потом просили билеты, хотя ранее даже не думали, что когда-то захотят туда ходить. Это одно из самых серьезных вложений в благополучие жителей региона», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор Ярославского филиала «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

В 2017 году в проекте приняли участие 12 государственных учреждений культуры, мероприятия которых посетили более 54 тысяч человек. Артисты, в том числе, выезжали с гастролями в районы области.