Красноярск, 3 апреля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. В Красноярске началась ревизия дворовых территорий, благоустроенных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Специалисты администраций районов, УК и ТСЖ вместе с инициативными жителями оценивают состояние дворов после зимнего периода.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска провёл ревизию дворов, благоустроенных в 2017 году

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня в ревизии нескольких дворовых территорий Советского района принял участие мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Первой точкой выездной инспекции стал двор дома 56А по улице 9 мая. Здесь был отремонтирован проезд, тротуары, восстановлен парковочный карман. После зимы явных дефектов не выявлено, что подтвердили и жители.

После участия в федеральной программе полностью преобразился двор многоквартирного дома 19В по улице Джамбульская. Здесь был выполнен ремонт проезда вдоль подъездов, восстановлены газоны, установлены скамейки и урны, малые архитектурные формы.

«Попасть в программу благоустройства было нетрудно, — рассказала председатель дома Нина Медведева. — Очень тщательно следили за всем процессом ремонта, где нужно было, — корректировали подрядчика и не зря: после зимы никак изъянов нет».

На текущий год запланировано отремонтировать междворовой проезд, ведущий к данному двору. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отметил, что из ситуации, когда двор сделан, а проезд — нет, нужно делать выводы.

«Необходимо в текущем году доработать такие «пробелы», чтобы обеспечить комплексный подход», — подчеркнул глава города.

Завершилась инспекция на проспекте Металлургов. Во дворе дома 1В был отремонтирован проезд и восстановлены газоны. После зимы недочётов на объекте не обнаружено.

Присутствующий на совещании депутат Красноярского городского совета депутатов Виталий Дроздов подчеркнул: «Гарантия по работам — долгосрочная. Три, четыре, а где-то и пять лет. Поэтому такие инспекции продолжим вместе с жителями и в будущем».

Положительная история работы подрядчиков, в том числе, в 2017 году станет одним из условий конкурсного отбора на благоустройство дворовых территорий в 2018 году.

Завершая совещание, мэр Сергей Ерёмин поставил задачу всем ответственным службам и главам районов мониторить ситуацию совместно с УК, ТСЖ и активными жителями.

«Первый экспресс-анализ проведён, пока критических дефектов не выявлено. Но есть ещё апрель-май на оценку. Все выявленные после зимнего периода дефекты подрядчики, в соответствии с муниципальными контрактами, обязаны устранить. Подрядные организации должны понимать, что одним годом их работа не завершается. Кроме того, более жёсткими станут штрафные санкции — по моему поручению коррективы в муниципальные контракты прорабатываются», — подчеркнул он.