Москва, 3 апреля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал записи с камер видеонаблюдения, находившихся вблизи очага возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Следователи просят помощи в установлении обстоятельств трагедии, запись опубликована 3 апреля на официальном канале ведомства в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в «Зимней вишне»

В ролике длительностью менее двух минут — фрагменты записей нескольких камер. На всех видны люди, спешно покидающие помещения. Некоторые, напротив, бросаются туда, где остались дети, чтобы помочь им убежать.

Следователи устанавливают личности и местонахождение граждан, которые в момент начала пожара в ТЦ находились в непосредственной близости от очага возгорания. Именно эти посетители обладают важными для следствия сведениями, говорится в описании ролика.

Ниже указаны номера телефонов, по которым могут позвонить свидетели начала пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, стали 64 человека. В их числе — 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.

Продолжается расследование уголовного дела. К настоящему моменту арестовано семь человек.

1 апреля подал в отставку глава Кемеровской области Аман Тулеев. Он заявил, что не вправе оставаться на посту «с таким тяжелейшим грузом». Президент России Владимир Путин принял отставку Тулеева в назначил врио главы региона Сергея Цивилёва.

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