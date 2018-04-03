Саутгемптон, Великобритания, 3 апреля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Астрономы из Саутгемптонского университета (Великобритания) зафиксировали в космосе кратковременные световые вспышки неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

NASA Сверхновая звезда

Всего было зафиксировано 72 ярких световых всплеска. Явление было названо оптическими транзиентами и изучалось в рамках проекта Dark Energy Survey Supernova Programme (DES-SN).

По словам учёных, подобные импульсы являются редким явлением и сравнимы со взрывами различных типов звёзд. Исследователи смогли зафиксировать это явление на камеру.

Учёные считают, что эти меняющие яркость объекты похожи на сверхновые. Их температура достигает 10−30 тыс. градусов Цельсия.

Исследователи предполагают, что вспышки представляют собой выброс вещества перед появлением сверхновых. Если это так, то учёными зафиксировано недолговременное свечение горячего облака, а не взрыв звезды.