Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возложил цветы к народному мемориалу по погибшим в результате теракта 3 апреля 2017 года у станции метро «Технологический институт», передает корреспондент ИА REGNUM. Именно здесь остановился вагон, покореженный взрывом, в котором погибли 15 пассажиров.

Дарья Драй ИА REGNUM Годовщина теракта в метро Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Памятная акция «Тысяча белых роз»

В годовщину теракта в 13:00 в Измайловском соборе отслужили панихиду по погибшим. Оттуда в сопровождении главы комитета по социальной политике Александра Ржаненкова к месту возложения цветов прибыли родственники погибших и пострадавших. Губернатор Полтавченко уже ожидал своей очереди. С букетом красных роз он подошел к мемориалу, вместе с ним цветы возложил и спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров. Затем Полтавченко немного пообщался с родными погибших и с пострадавшими.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи на панихиде

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Ржаненков, глава комитета по соцполитике Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Гарюгин, директор Петербургского метрополитена

С цветами к станции метро «Технологический институт» пришли и другие члены петербургского правительства, депутаты городского парламента. Отряд Росгвардии принес красные гвоздики. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отдал дань памяти чуть ранее, около 11:00.

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Простые петербуржцы выстроились в очередь, чтобы подойти ближе к мемориалу. Они зажигали свечи и припадали на одно колено. Многие не скрывали слез, часто в толпе слышались упоминания недавнего пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек.

«Такое не проходит бесследно. Время лечит, но раны остаются. Не прийти я не могла. Я и в том году приходила. Мои знакомые были в поезде, пострадали, не погибли», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM петербурженка Нина. Ее сын регулярно ездит этим маршрутом, 3 апреля 2017 года он разминулся со взрывом в метро всего на 15 минут.

«Еще и Кемерово. Просто слезы не проходят. Я жизнь уже прожила, но это страшно очень, мы везде ездим, ходим, не знаем, что может с нами случиться в каждую минуту. Главное — что молодежь жалко, много молодежи погибло», — сказала Нина.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятная акция Тысяча белых роз

Дарья Драй ИА REGNUM «Книга памяти» жертв теракта

Ее тезка тоже родом из Петербурга плачет поодаль, в руках — маленький букет голубых цветов, который выделяется на общем алом фоне.

«Это жуткая трагедия, когда молодежь погибает. Они не будут родителями, у них не будет детей. Это же ужас, это такая катастрофа, кошмар какой-то. А для Петербурга это какое-то нашествие. У нас столько трагедий было в городе, и всё это на нас падает и падает, столько людей погибает. Это так ужасно, что не передать. Что Кемерово, что у нас — молодежь погибает, вот что страшно. Не выживают у нас люди. В блокаду сколько у нас людей погибло», — вспоминает она.

Дарья Драй ИА REGNUM Активисты раздают белые розы горожанам

Дарья Драй ИА REGNUM Жертвы и родственники погибших теракта в метро Петербурга

Напомним, взрыв в метро прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 3 апреля 2017 года. В результате теракта пострадали 103 человека, 15 пассажиров погибли. При взрыве был убит и предполагаемый террорист.

Дарья Драй ИА REGNUM Дежурная по станции «Технологический институт» в день теракта Нина Шмелева и машинист Александр Каверин

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Расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии: установлена цепочка причастных к преступлению лиц, включая заказчика. Под стражей в ожидании суда находится 11 обвиняемых.