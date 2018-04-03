Москва, 3 апреля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В Госдуме прогнозируют рост цен на железнодорожные билеты в связи с введением невозвратных билетов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

«Мы подозреваем и усматриваем под благим намерением такое лукавое повышение цен, не понижение, а повышение цен», — отметил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

По мнению парламентария, уже через год невозвратные билеты будут стоить столько, сколько сегодня возвратные.

«Вот через год, запомните, пожалуйста, я выйду и представлю вам статистику, что случилось с ценами. Есть подозрение, что именно невозвратные билеты будут стоить столько, сколько сегодня возвратные, а возвратные билеты как раз будут стоить, может быть, да, на 20, на 30 процентов больше», — заявил Нилов в ходе дискуссии.

С такой позицией в «Единой России» не согласились.

«Применение тарифов с невозвратными билетами позволит, конечно, снизить стоимость этих билетов. Это в свою очередь гражданам, которые обладают низкой платёжеспособностью, позволяет приобрести билеты и воспользоваться железнодорожным транспортом», — заявил депутат Александр Васильев.

Согласно закону, РЖД обязывается уведомлять пассажира о том, что тот приобретает именно невозвратный билет. Порядок информирования будет устанавливаться правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.