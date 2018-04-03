Москва, 3 апреля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Госдуме не исключили персональных санкций в отношении латвийских политиков, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля. Первым политиком, на которого могут распространиться санкции, является министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сейм Латвии принял закон о переводе всех школ на латышский язык обучения. Фактически это означает то, что 40% населения, являющихся русскоязычными гражданами, потеряют возможность обучать детей в школах русскому языку. В этой связи Госдума выступила с заявлением о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии. Речь идет и о возможности введения как экономических санкций, так и персональных.

«Вот, скажем, там основной инициатор — это министр юстиции, ну, относится к определённой политической партии. Это министр юстиции довольно лихо так всё это провёл сначала через правительство, потом вот и через сейм. И в отношении его могли бы, Россия могла бы применить персональные, в том числе, санкции. Вполне возможно это сделать и в отношении некоторых других политиков, которые являются такими ярыми приверженцами в проведении этого закона», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

В заявлении российские депутаты указали на то, что действия латвийских властей нарушают права и свободы русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные федеральным законом «О специальных экономических мерах». Отметим, что в качестве таких мер закон предполагает частичный или полный запрет финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений.