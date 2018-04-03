Махачкала, 3 апреля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. В Дагестане начался весенний призыв в армию. Из Махачкалы на службу в войска призовут 300 человек. Такой наряд, по словам военного комиссара столицы Дагестана Муртуза Идрисова, пришел в махачкалинский военкомат, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе администрации города.

Поль Гоген. Отверженные. 1888

Сколько всего дагестанцев попадут на армейскую службу, пока неизвестно, однако уже понятно, что существенного увеличения квоты на республику не произойдет. Многочисленная армия дагестанских призывников — около 60 тыс. человек — на службу в войска не попадет. При этом число желающих служить из года в год не уменьшается. Такая же ситуация и в других северокавказских регионах.

«Есть внутреннее неофициальное распоряжение не брать в армию дагестанцев, они очень хотят, просятся, законно отказать им не могут, просто их не вызывают в военкомат, им не направляют повесток, а если они сами приходят, то говорят: «Иди, гуляй», — сообщил изданию RostovGazeta источник близкий к военкому Ростовской области.

При этом тот факт, что в Дагестане сложно стать призывником, используют и для незаконных схем. Так, по утверждению издания, чтобы «косить» от армии, нужна всего лишь дагестанская прописка. Жители других субъектов РФ, в частности, Ростовской области, прописываются в Дагестане и не опасаются быть призванными. Если у них при этом есть дагестанские корни, то это вообще несложно. И напротив, несколько дагестанцев были уличены в получении временной прописки в Ростовской области с тем, чтобы получить возможность быть призванными в армию, пишет RostovGazeta.

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Из Чечни на службу в армию попадет только один из 72 призывников

По словам эксперта, ограничения в Ингушетии, Дагестане, Чечне и других республиках ввезли якобы с учетом того, что там проживают малые народы и необходимо сохранить этнос. С таким мнением трудно согласиться. Если, например, в Дагестане еще можно говорить о большом числе народностей и такое объяснение как-то оправдано, то в Чечне среди призывников, а их около 86 тыс. человек, практически все чеченцы. В Ингушетии осенью 2017 года в армию попало только 2% призывников из 12 тысяч.

Но вот мнение, что призыв в армию порождает коррупцию в республиках СКФО, несомненно, верно. Ведь не отслужившим в армии запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на всей территории России. А желание попасть на работу в органы власти, правоохранительные органы у жителей Кавказа велико. Вот и пытаются они правдами и неправдами, в том числе и за большие взятки, попасть на армейскую службу.

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По словам заместителя начальника штаба Южного военного округа по организационно-мобилизационной работе Владимира Цимлянского, с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в весеннюю призывную кампанию 2018 года будут призваны более 22 тыс. человек. Какая квота достанется СКФО, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года Дагестан получил задание от штаба ЮВО на отправку 770 человек. Из них 170 — в войска Росгвардии, 600 человек — в ряды Вооруженных сил РФ. В военном комиссариате рассчитывали увеличить квоту до тысячи новобранцев. Весной 2017 года из Дагестана были призваны 1950 человек.

Общая численность новобранцев, призванных из субъектов Северного Кавказа осенью 2017 года, снизилась почти на 2,5 тыс. человек по сравнению с 2016 годом. Всего отправились служить около шести тысяч жителей округа. Тенденция на уменьшение численности контингента, исполняющего свой долг на срочной службе, будет сохраняться и дальше, причем по всем округам, отмечалось в штабе ЮВО.

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