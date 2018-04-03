Барнаул, 3 апреля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В конце минувшей недели депутаты Барнаульской городской думы побывали с экскурсией на Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) и лично убедились в надежной работе энергообъекта. Как сообщает управление по внешним связям СГК, экскурсию для городских парламентариев провел директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК Игорь Лузанов. Гостям рассказали о технологии производства электрической и тепловой энергии, показали территорию и основные цеха станции. Депутаты увидели 72-метровые градирни, водогрейную котельную, систему топливоподачи, трубопроводы золошлакоудаления и баки для подпитки теплосетей на 5 тыс. кубометров каждый, угольный склад, вагоноопрокидыватель и устройство для разморозки вагонов с углем, турбинный и котельный цеха, главный и групповой щиты управления основным и вспомогательным оборудованием станции и многое другое.

Управление по внешним связям СГК Барнаульские депутаты ознакомились с крупнейшим теплоисточником города

На вопросы об используемом топливе директор станции сообщил, что станцию изначально проектировали под определенный вид угля — бурый. Теплотехнические характеристики бурого угля с Бородинского разреза как нельзя лучше подходят для производства тепла и электроэнергии — оптимальная зольность, влажность, калорийность, по сравнению с бурым углем других месторождений. В зимнее время на станции сжигают по два железнодорожных состава такого топлива в сутки — до 8 тыс. тонн. Большое впечатление на гостей станции произвела огромная 230-метровая дымовая труба и высокоэффективные электрофильтры, которые очищают дымовые газы, задерживая 99% золы.

По итогам экскурсии Галина Буевич, председатель Барнаульской городской думы, поблагодарила энергетиков СГК за хорошо работу, за то, что город забыл о проблемах с теплом.

«Во-первых, впечатлило производство. А, во-вторых, хорошо, что мы увидели полностью производственный цикл и убедились в его надежности. И, конечно, радует то, что у этого большого предприятия есть перспективы. Это самое главное», — подчеркнула Галина Буевич.