Москва, 3 апреля, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, вводящий правила производства и распространения органической продукции (экологически чистой) в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Рынок органической продукции в РФ сегодня фактически не урегулирован и функционирует стихийно. Между тем технологии, необходимые для производства органических продуктов, существенно отличаются от тех, что используют сельхозпроизводители при производстве традиционной продукции. Так, например, органическое сельское хозяйство подразумевает ограниченное применение агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста и прочих способов увеличения количества продукции, которые разрешено использовать при производстве продуктов.

В связи с этим в правительстве предлагают урегулировать производство органической продукции и дать ей четкое описание на законодательном уровне.

Знак отличия

Для того, чтобы потребители были уверены, что они потребляют экологически чистую продукцию, предлагается ввести обязательную маркировку органических продуктов специальным знаком. Некоторые производители уже сегодня помещают на упаковку своей продукции подобные знаки. Однако, как заявила ранее зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»), доступная сегодня в магазинах эко — или органическая продукция на деле таковой не является — зачастую такие наклейки на продуктах питания находятся лишь в качестве маркетингового хода компании-производителя.

Для того, чтобы не путать граждан, авторы инициативы предлагают выдавать разрешение помещать «органическую наклейку» только тем производителям, которые получили соответствующий сертификат. Те компании, которые не получили сертификат, но всё же проставили знак «ЭКО» на своей продукции, будут привлекаться к административной ответственности.

При этом подтверждать соответствие своих товаров стандартам качества органической продукции можно будет добровольно. Таким образом правительство намерено выстроить цивилизованные отношения между участниками аграрного рынка РФ, а также вытеснить с него недобросовестных игроков.

Реестр для всех

Правительство также предлагает включать всех зарегистрированных производителей органической продукции в специально созданный для этого реестр. Сервис будет открытым, и любую информацию о том, кто входит в список эко-производителей, можно будет узнать на сайте Минсельхоза РФ.

Как отмечают авторы законопроекта, создание реестра необходимо для того, чтобы регионы и представители власти на местах могли полноценно заниматься производством органической продукции, а также содействовать развитию малого и среднего бизнеса по этому направлению.

Помимо этого, единый реестр производителей органической продукции необходим для Роспотребнадзора, который защищает права потребителей.

Возможности и цены

В РФ уже сейчас сложились все условия для того, чтобы обеспечить граждан экологически чистыми продуктами, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников («Единая Россия»).

«У нас в России есть очень хорошие возможности для того, чтобы производить экологически чистые продукты питания и удовлетворять потребности как нашего населения, так и отправлять продукцию на экспорт. Как говорят эксперты, мы можем спокойно занять от 10% до 15% общего рынка», — отметил Плотников.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по образования и науки Геннадий Онищенко («Единая Россия») выразил обеспокоенность тем, что стоимость таких продуктов будет слишком высокой.

«Сегодня органическая пища доступна, пожалуй, десятку людей из списка «Форбс», — заявил Онищенко.

Однако, по словам депутата Плотникова, опасаться слишком высоких цен на экологически чистую продукцию не стоит. Так, он считает, что в РФ есть достаточное количество площадей для выращивания органической продукции — порядка 12 млн гектар.

«Мы сегодня говорим о том, что органическое производство и продукция в целом на 12—15% дороже с точки зрения структуры себестоимости производства», — отметил Плотников.