Симферополь, 3 апреля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Глава крымского парламента Владимир Константинов и член Совета Федерации Сергей Цеков призвали общественность на борьбу с «новоязом» и иностранными словами в русской речи. Об этом они заявили 3 апреля на заседания президиума Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, глава местного парламента вновь посетовал на засилье непонятных иностранных слов, которые пестрят на рекламных вывесках и звучат во всех эфирах.

«Это дело требует серьёзной борьбы. Многие почему-то не хотят использовать русские аналоги, поэтому язык, по сути враждебный нам, так легко проникает в нашу жизнь. Ничего хорошего в этом нет», — отметил Владимир Константинов.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков напомнил о недавнем отчёте министра культуры РФ и постановлении по его результатам о необходимости контроля за выполнением закона о языке в России.

«Надеюсь, что на эту проблему будут больше обращать внимание. За прошлый год у нас появилось много неологизмов — то же слово «хайп», — подчеркнул сенатор.

Помимо этого он сообщил, что для выпускников крымских школ потребуется сохранение льгот при поступлении на обучение в вузы и проанонсировал внесение изменений, связанных с продлением срока признания образовательных организаций Крыма и Севастополя с сентября 2018 до 2020 года, поскольку власти никак не успевают модернизировать устаревшую материально-техническую базу учреждений.

Первые лица республики не в первый раз выступают с резкими заявлениями по поводу чистоты русского языка. Так, летом 2016 года Владимир Константинов призвал приравнивать иностранные заимствования к обсценной лексике.

«Можно приравнять это к мату. Он не запрещён, но люди понимают, что это плохо, что человек плохо воспитан. Надо бороться с использованием таких иностранных слов, как «кофе-брейк», «ресепшн» или «месседж», чтобы защитить родной язык от мусора», — отмечал крымский политик, подчёркивая, что при этом ничего не имеет против изучения иностранных языков.

Напомним, несколько лет назад президент России Владимир Путин также призывал представителей власти и общества избегать излишней латинизации родного языка.

«Особенно сейчас обращаю внимание руководителей регионов — когда приезжаешь в какой-то город, сразу виден уровень культуры местного чиновничества, если на каждом углу у нас все названия различных учреждений, рекламы исключительно латинскими буквами. Мы в какой стране живём? Всё хорошо в меру», — высказывал свою позицию по данному поводу президент.