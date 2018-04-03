Москва, 3 апреля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, состоялся премьерный показ мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Первую серию обновлённого мультфильма «Союзмультфильм» опубликовал в своей группе «ВКонтакте». Также, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Mail.Ru Group, посмотреть новые серии можно будет бесплатно и в официальной группе киностудии в социальной сети «Одноклассники».

Скриншот со страницы «Союзмультфильма» в ВКонтакте vk.com/soyuzmultfilm Кадр из мультфильма

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Первую серию, которая получила название «Возвращение в Простоквашино. Часть 1», создатели посвятили недавно ушедшему из жизни Олегу Табакову, озвучившему кота Матроскина в оригинальной советской трилогии.

В обновленном мультфильме у дяди Федора появляется сестра Вера Павловна. А из Простоквашино приходит посылка с галчонком, который рассказывает, что Матроскину и Шарику в деревне нужна помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые серии о героях мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» выпустит киностудия «Союзмультфильм». С 2018 по 2020 год в свет выйдет 30 историй с легендарными персонажами. Продолжительность каждого нового эпизода будет составлять 6,5 минуты.

Кота Матроскина в новых эпизодах «Простоквашино» будет озвучивать сын Олега Табакова — актёр Антон Табаков. Почтальон Печкин заговорит голосом актёра Ивана Охлобыстина, а пёс Шарик — голосом певца Гарика Сукачева. Дядю Фёдора озвучивает 11-летний Алексей Онежен, а маму главного героя — актриса Юлия Меньшова.

Креативным продюсером проекта выступила Алена Оятьева, а художественным руководителем Елена Чернова, за плечами которой такие проекты как «Маша и Медведь» и «Гора самоцветов».