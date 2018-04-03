Барнаул, 3 апреля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. 30 марта в ходе визита на Барнаульскую ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) депутаты Барнаульской городской думы и руководители энергокомпании обсудили перспективы модернизации теплоснабжения Барнаула и Новоалтайска, на которую СГК готова направить 11 млрд рублей.

Управление по внешним связям СГК Депутаты Барнаульской гордумы обсудили модернизацию теплоснабжения

Как сообщает управление по внешним связям СГК, обстоятельный разговор депутатов и энергетиков о перспективах развития теплоснабжения в регионе и в Барнаульской агломерации стал продолжением экскурсии на самый крупный теплоисточник краевой столицы — Барнаульскую ТЭЦ-3.

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов рассказал гостям об одном из ключевых проектов холдинга на Алтае — модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Компания начала реализацию инвестиционного проекта стоимостью 2 млрд рублей еще до момента вступления в силу изменений в ФЗ «О теплоснабжении», гарантирующих инвестору возврат вложенных средств. Предпосылками к незамедлительному началу этого проекта стали высокий износ городской тепловой инфраструктуры и высокий риск оставить город без тепла уже в отопительном сезоне 2017−2018. За один год энергетики СГК кардинально перестроили всю систему теплоснабжения Рубцовска, повысив ее надежность и эффективность — построили и реконструировали около 20 км теплосетей, смонтировали два новых котла и новый тракт топливоподачи на Южной тепловой станции. Таким образом, то, что сегодня обсуждается применительно к Барнаулу и Новоалтайску, уже воплощается в Рубцовске, показывая работоспособность новой модели рынка тепла.

Депутаты Барнаульской городской думы попросили рассказать, когда и как СГК собирается модернизировать системы теплоснабжения в краевой столице и ее городе-спутнике Новоалтайске.

Как объяснили энергетики, в случае достижения договоренности с властями пройдет масштабное обновление теплосетей, теплообменников и насосных станций, строительство теплосети в Новоалтайск от Барнаульской ТЭЦ-2. Кроме того, в планах замещение малоэффективных муниципальных котельных мощностями ТЭЦ-3, автоматизация и повышение эффективности остальных теплоисточников, которые сегодня эксплуатирует МУП «Энергетик».

"Сейчас ведется работа по заключению концессионного соглашения по переводу 39 котельных муниципального предприятия в зону ответственности Сибирской генерирующей компании, затем мы сможем приступить к работам по замещению и повышению эффективности этих источников», — пояснил Игорь Лузанов.

Согласно расчетам специалистов, при реализации проекта ожидается снижение тарифа для 45−50 тысяч жителей Барнаула, экономия до 150 млн рублей бюджетных средств, улучшение экологической обстановки.

Общая сумма инвестиций на все названные проекты на ближайшее четыре года может составить 11 млрд рублей. Но инвесторам нужны гарантии возврата средств — включение муниципалитетов в ценовую зону в соответствии с последними изменениями в законодательство о теплоснабжении.

В заключение встречи депутаты отметили, что ценят вклад СГК в техническое переоснащение энергетической отрасли Барнаула и Алтайского края. В качестве общего вывода прозвучали тезисы, что у единой теплоснабжающей компании, отвечающей за весь город, гораздо больше перспектив, чем у малых котельных. Парламентарии сошлись во мнении, что важно продуктивно взаимодействовать с надежными инвесторами, таким образом, модернизируя систему теплоснабжения города.