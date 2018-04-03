Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Несколько десятков родственников и близких погибших, а также пострадавшие при теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года, собрались в первую годовщину трагедии на панихиду в Измайловском соборе Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Панихида по погибщим в годовщину теракта в метро Петербурга

Измайловский собор — ближайший к станции «Технологический институт». Настоятель собора о. Геннадий Бартов перед началом панихиды сказал, что это богослужение проводится «по христианскому долгу и гражданской совести», которые призывают в трудные минуты быть рядом с теми, кто страдает.

Молитва совершается в память о невинно убиенных, о прощении их вольных и невольных грехов, о Божьем благословении для всех жителей Петербурга.

На панихиде присутствуют не только близкие жертв теракта в метро, но также родственники погибших во время другого теракта — взрыва в октябре 2015 года летевшего из Египта в Петербург самолёта.

Дарья Драй ИА REGNUM Жертвы и родственники погибших теракта в метро Петербурга

Клирики Измайловского собора рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что в ближайшее время в Красносельском районе города будет построен храм в память о жертвах всех терактов. При нем будет работать социальный центр для помощи близким погибших. Храм назовут именем святого великомученика Димитрия Солунского.

В настоящее время идут подготовительные работы, строительство должно начаться до конца 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Панихида по погибщим в годовщину теракта в метро Петербурга

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Взрыв в метро прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 3 апреля 2017 года. В результате теракта пострадали 103 человека, 16 погибли, включая террориста.