Москва, 3 апреля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий информировать граждан о последствиях перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Хендрик Тербрюгген. Богач и Лазарь. 1625

В частности, законопроект предлагает создать информационную систему на сайте Центробанка РФ, которая обеспечит информирование граждан РФ о средствах на их индивидуальных пенсионных счетах. Так, например, далеко не все граждане знают, что сменить НПФ без потери дохода от инвестирования можно только один раз в пять лет. Если же пенсионные средства гражданина хранились в одном НПФ менее пяти лет, то при переходе в другой фонд он утратит доход от управления этими средствами.

«Непонимание гражданами принципов перевода пенсионных накоплений, их недостаточное информирование и сознательное введение в заблуждение приводит к значительным финансовым потерям. Так, по данным Счетной палаты, в 2015—2016 году при досрочном переходе граждане потеряли более 48 млрд рублей. По предварительным данным Пенсионного фонда РФ, только в 2017 году 2,2 млн граждан потеряли 54 млрд рублей. Налицо проблема недостаточного информирования и случаев злоупотребления со стороны НПФ», — заявил в ходе пленарного заседания автор законопроекта, член Совфеда Николай Журавлев.

В связи с этим законопроект предлагает обязать Пенсионный фонд PФ и негосударственные пенсионные фонды информировать граждан о размере накоплений, результатах инвестирования, а также об убытках при инвестировании и о потенциальных потерях при досрочном переходе из одного НПФ в другой. Законопроект также предлагает введение так называемого «периода охлаждения» сроком в 20 дней, в течение которого застрахованное лицо может отказаться от договора с новым фондом.

По предложению авторов законопроекта, порядок такого информирования установит Центробанк РФ.