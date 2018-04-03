Кемерово, 3 апреля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к выполнению ремонтной программы 2018 года на объектах коммунальной инфраструктуры города Кемерово. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, главная задача теплоэнергетиков на предстоящие месяцы — качественно подготовить теплосетевое хозяйство в городе к очередному отопительному сезону.

Служба по связям с общественностью СГК СГК начала подготовку сетей в Кемерове к новой зиме

В Кемерове стартовала ремонтная кампания на объектах теплосетевого комплекса СГК. Специалисты теплотранспортного подразделения Сибирской генерирующей компании начали выполнять ежегодные плановые профилактические работы и текущий ремонт оборудования на внутриквартальных и магистральных тепловых сетях. В частности, сейчас энергетики проводят техническое обслуживание запорной арматуры в тепловых камерах, — и там, где оборудование выработало свой ресурс, заменяют его на новое.

«Такая ревизия трубопроводной арматуры у нас проходит каждый год, — рассказал главный инженер Кемеровской теплосетевой компании (входит в СГК) Сергей Виллуд. — Мы проводим ее в преддверии летних гидравлических испытаний и масштабных ремонтов теплотрасс, когда нам приходится выполнять большое количество технологических переключений на тепловых сетях. Поэтому планируем уже в мае завершить проверку и обновление запорной арматуры в узловых тепловых камерах».

Напоминаем, в 2018 году Сибирская генерирующая компания в рамках программы капитального ремонта заменит в городе Кемерово более 5 км ветхих магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, проведет ремонт тепловых камер и оборудования подкачивающих насосных станций, также продолжит работу по восстановлению нарушенной тепловой изоляции трубопроводов теплотрасс.

СГК при подготовке теплосетевого комплекса к отопительному сезону традиционно придерживается системного подхода, что позволяет компании ежегодно обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в областном центре Кузбасса.