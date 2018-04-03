Москва, 3 апреля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Передислокация Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск (Дагестан) позволит существенно расширить зону ее действий и прикрыть военно-морскую базу России в Сирии, считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Mil.ru Корабли Каспийской флотилии

Передислокация Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан свидетельствует о двух фактах. Во-первых, флотилии будут (или уже) поставлены задачи контролировать более отдаленные акватории Каспийского моря.

Достаточно вспомнить школьный курс географии, чтобы легко заметить, насколько южнее будет расположена новая база Каспийской флотилии. Следовательно, зона ее эффективных действий будет существенно расширена.

Во-вторых, это не просто передислокация из одной точки географии в другую. В Каспийске начато строительство новой базы, а значит, старые скоро станут попросту малы. Следовательно, Каспийскую флотилию ждет заметное пополнение.

Кроме того, появление в составе флотилии ракетных кораблей с «Калибрами», легко достающих до целей в восточном Средиземноморье, существенно повышает стратегическую ценность Каспийской флотилии как фактора, напрямую влияющего на баланс сил в ближневосточном регионе. А это не только Средиземное море, но и Персидский залив.

Но и это еще не всё. Как известно, Россия получила военно-морскую базу в Сирии, опираясь на которую может контролировать центральную и восточную часть Средиземного моря. Однако эта база тоже должна на что-то опираться, кто-то должен, в случае чего, быстро усилить её защиту.

Эту функцию смогут выполнить корабли Каспийской флотилии, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Напомним, такую способность они уже продемонстрировали достаточно наглядно, когда наносили точные ракетные удары по объектам террористов в Сирии.

Так что «переезд» Каспийской флотилии «к югу» имеет не только региональное, но и стратегическое и даже военно-политическое значение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Шойгу заявил, что в Каспийске в связи с переводом флотилии началась стройка. Это связано с усилением безопасности в Каспийском регионе.

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Перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе, добавил министр.