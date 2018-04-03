Ярославль, 3 апреля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Отключение освещения на улице Красноборской в Ярославле вызвано аварией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Фонари на улице Красноборской в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как жители в очередной раз выступили против застройки соседнего района многоэтажками, на улице, ведущей в поселок Маяковского, погасло уличное освещение. Активисты связали это с прошедшим 31 марта сходом. Но в мэрии эту версию опровергают.

«Освещение на Красноборской отключено в связи с аварией на линии. В ближайшее время авария будет устранена. Жителям нет причины волноваться, это временные неудобства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Освещение на улице было сделано сделано «благотворителем» после обещания мэра города Владимира Слепцова.