Украина рискует утратить право прохода её судов через Керченский пролив
Москва, 3 апреля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Освобождения моряков «Норда» следует добиваться дипломатическим путём, считает зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков. Об этом он заявил 3 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя захват этого рыболовного судна украинскими пограничниками.
«Ситуация очень непростая, потому что Украина являет собой пример субъекта, который играет в шашки, в то время когда все остальные играют в шахматы, — сказал сенатор. — Реагировать сложно, но надо добиваться освобождения (рыбаков — прим. ИА REGNUM ) дипломатическим способом».
Однако, кроме дипломатии, есть способ и экономического воздействия на Киев, о котором рассказал другой участник передачи, председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.
«Весь мир знает, что вдоль сомалийских берегов ходить опасно — там пираты, однако там судоходство не прекращается, — заметил он. — Мы с Украиной будем жить вечно. Мы соседи. Азовское море принадлежит РФ и чуть-чуть Украине, которая обнаглела, потому что получила команду на обострение обстановки. Мы в состоянии на это ответить, так как можно закрыть судоходство украинских судов через Керченский пролив. Не надо угрожать ни торпедами, ни ракетами. На наглость она получит ответ. У них будет парализована (со стороны украинского берега) вся экономика и судоходство».
Также он обратил внимание на то, что на «Норде» находятся простые рыболовы, которые не ожидали пиратских действий с украинской стороны.
Напомним, рыболовецкое судно «Норд», шедшее из Крыма под российским флагом, 26 марта задержали украинские пограничники. После его отконвоировали в украинский Бердянск. На борту судна была команда из десяти человек — граждан России, имевших при себе выданные в Керчи российские паспорта.
Членов экипажа обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё», а капитану судна инкриминируется аналогичная уголовная статья, которая предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства.