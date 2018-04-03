Москва, 3 апреля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Освобождения моряков «Норда» следует добиваться дипломатическим путём, считает зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков. Об этом он заявил 3 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя захват этого рыболовного судна украинскими пограничниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ситуация очень непростая, потому что Украина являет собой пример субъекта, который играет в шашки, в то время когда все остальные играют в шахматы, — сказал сенатор. — Реагировать сложно, но надо добиваться освобождения (рыбаков — прим. ИА REGNUM ) дипломатическим способом».

Однако, кроме дипломатии, есть способ и экономического воздействия на Киев, о котором рассказал другой участник передачи, председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

«Весь мир знает, что вдоль сомалийских берегов ходить опасно — там пираты, однако там судоходство не прекращается, — заметил он. — Мы с Украиной будем жить вечно. Мы соседи. Азовское море принадлежит РФ и чуть-чуть Украине, которая обнаглела, потому что получила команду на обострение обстановки. Мы в состоянии на это ответить, так как можно закрыть судоходство украинских судов через Керченский пролив. Не надо угрожать ни торпедами, ни ракетами. На наглость она получит ответ. У них будет парализована (со стороны украинского берега) вся экономика и судоходство».

Также он обратил внимание на то, что на «Норде» находятся простые рыболовы, которые не ожидали пиратских действий с украинской стороны.

Напомним, рыболовецкое судно «Норд», шедшее из Крыма под российским флагом, 26 марта задержали украинские пограничники. После его отконвоировали в украинский Бердянск. На борту судна была команда из десяти человек — граждан России, имевших при себе выданные в Керчи российские паспорта.

Членов экипажа обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё», а капитану судна инкриминируется аналогичная уголовная статья, которая предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства.