Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Комитет по делам Арктики в Санкт-Петербурга возглавит Герман Широков, советник губернатора Георгия Полтавченко. Об этом сегодня, 3 апреля, на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Напомним, проект постановления о создании комитета по делам Арктики был опубликован в начале февраля на сайте правительства Петербурга. Как сказано в постановлении, ведомство будет «проводить государственную политику в сфере развития промышленных, научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны Российской Федерации, а также координировать деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере».

В декабре 2017 года в Петербурге был назначен вице-губернатор по вопросам экологической безопасности, окружающей среды и Арктики — экс-руководитель аппарата губернатора и правительства Ленинградской области Михаил Кучерявый.

Напомним, СМИ узнали о кандидатуре Широкова на пост председателя комитета по делам Арктики в конце февраля 2018 года. Герман Широков до этого момента занимал пост советника губернатора, еще ранее был руководителем управления Госнаркоконтроля (ФСКН) по Новгородской области.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о логике назначения Широкова на место в «арктическом» ведомстве Михаил Кучерявый ответил коротко, назвав советника главы города «опытным руководителем».

По словам Кучерявого, планируется, что сотрудниками нового «арктического» комитета станут не только петербуржские чиновники, но и представители других регионов Арктической зоны. Однако пока других кадровых решений, кроме объявления председателем комитета Германа Широкова, озвучено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольный планировал создать комитет в марте 2018 года. Средств на его деятельность в городском бюджете на 2018 год не предусмотрено.