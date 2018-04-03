Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В годовщину теракта в петербургском метро жители Петербурга и гости Северной столицы несут цветы в подземный вестибюль станции метро «Технологический институт» на второй (синей) линии, куда днем 3 апреля 2017 года прибыл взорванный террористами поезд.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы в годовщину теракта в метро Петербурга

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на скамейке люди, среди которых и молодые, и пожилые, оставляют цветы и иконки, молча стоят, некоторые крестятся и произносят молитвы в память о погибших в тот трагический для Петербурга день.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы в годовщину теракта в метро Петербурга

Напомним, одновременно цветы ложатся у стены наземного вестибюля станции метро «Технологический институт». Там же волонтеры раздают тысячу белых роз прохожим, которых просят оставить их у народного мемориала и присоединиться к акции памяти.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы в годовщину теракта в метро Петербурга

Читайте также: Год после шока: Петербург вспоминает теракт в метро

В 14:00 к станции метро «Технологический институт», вблизи которой произошел взрыв, возложат цветы родные и близкие погибших, а также члены петербургского правительства и простые горожане.

ГУП «Петербургский метрополитен» представит «Книгу памяти» жертв теракта. В нее включены воспоминания родственников погибших, фотографии, записки неравнодушных граждан, которые они оставляли год назад на станции «Технологический институт». «Книгу памяти» вручат всем родственникам погибших.

Взрыв в метро прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 3 апреля 2017 года. В результате теракта пострадали 103 человека, 16 погибли, включая террориста.