Ташкент, 4 апреля, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Показатели, отражающие удобство развития бизнеса в Узбекистане, говорят о том, что, несмотря на достигнутые успехи, стране еще очень есть куда стремиться. О том, что может быть сделано в экономике Узбекистана для улучшения ее характеристик, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Абу-Али Ниязматов.

Флаг Узбекистана

Повышение стабильности и предсказуемости налоговой системы — вот направление, рекомендованное экспертами для реформирования налоговой системы Узбекистана. За пять лет экономика страны прошла большой путь прогресса, об этом говорит и опубликованный Всемирным банком рейтинг Doing business на 2018 год, в котором Узбекистан занимает 74-ю позицию — переместившись на нее со 146-й. Но этот позитивный факт далеко не означает, что предел ожиданий достигнут.

Если сравнивать Узбекистан с другими бывшими республиками СССР, то стоит обратить внимание на данные по рынку капитала и трудовых ресурсов. Ниже Узбекистана в этом списке находятся только Украина и Киргизия, а значит, те, кто опережают Узбекистан, имеют лучшие возможности для своего развития. Но целью реформирования экономики Узбекистана должна стать система, резко повышающая его конкурентные преимущества и делающая страну привлекательной для иностранных и местных инвесторов.

О стоящих перед экономикой Узбекистана насущных задачах и о мерах по их решению читайте в статье: Мирзиёев: Реформа в налоговой сфере

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