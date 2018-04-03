Москва, 3 апреля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил политикам Латвии, что шубы, в которые, по словам латвийских парламентариев, «нельзя пускать русскую вошь», всегда были русскими, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

В ходе обсуждения заявления Госдумы о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств в качестве примера отношения Латвии к России депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) процитировал депутата Сейма Эдвина Шноре:

«Я процитирую: «Если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывести ее оттуда будет трудно».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же отреагировал:

«Нужно напомнить им, что шубы они всегда русские носили, поэтому им нужно подумать, какая им в этих шубах отводится роль».

Сейм Латвии принял закон о переводе всех школ на латышский язык обучения. Фактически это означает то, что 40% населения, являющихся русскоязычными гражданами, потеряют возможность обучать детей в школах русскому языку.

Прежде всего, российские депутаты указали на то, что действия латвийских властей нарушают права и свободы русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные федеральным законом «О специальных экономических мерах». Отметим, что в качестве таких мер закон предполагает частичный или полный запрет финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений.